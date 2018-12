Escursionisti dispersi | la fototrappola riprende il loro passaggio

Non vanno a lavoro - due Escursionisti dispersi sul Monte Lussari : trovati i loro cani : Massimo Grassi di 41 anni e l'amica Jennifer Bubic di 35, sono dispersi nella zona del Monte Lussari a Tarvisio ( Udine). I due martedì avevano detto dell'escursione ai familiari, ma il giorno dopo non si sono presentati a lavoro . Le ricerche ora si stanno indirizzando tra Sella Prasnig e la Cima del Cacciatore.Continua a leggere

Flotte di droni in volo per trovare gli Escursionisti dispersi - la tecnologia arriva dalle auto a guida autonoma : I droni saranno preziosi anche per la ricerca di escursionisti dispersi nelle foreste. Un’altra dimostrazione di quanto possa essere utile questa tecnologia relativamente nuova, che facendo a meno del GPS riesce a esplorare il terreno nascosto dalle chiome degli alberi di una fitta foresta. In queste situazioni, infatti, il navigatore satellitare è inservibile, e individuare escursionisti che si sono persi diventa un processo lungo e ...

Pinerolo - morti 2 Escursionisti dispersi sulle montagne/ Ultime notizie - esito tragico per le ricerche : Pinerolo , morti 2 escursionisti dispersi sulle montagne . Ultime notizie , esito tragico per le ricerche : i due cadaveri sono stati individuati questa notte, si attende il recupero(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 08:05:00 GMT)

Montagna : dispersi in Val Grande 2 Escursionisti varesini : Da 3 giorni non si hanno notizie di 2 escursionisti di Varese entrati in Val Grande lo scorso fine settimana: il soccorso alpino è in allerta. I due hanno pernottato venerdì scorso in valle Vigezzo, a Malesco (VCO) e poi si sono incamminati nell’area tra Ossola e Verbano. L'articolo Montagna: dispersi in Val Grande 2 escursionisti varesini sembra essere il primo su Meteo Web.