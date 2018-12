Ecotassa | Fca contro il Governo | a rischio investimenti in Italia Tassa

“Con l’Ecotassa Fca rivedrà gli investimenti in tutta Italia” : Fca esce allo scoperto contro l’ecotassa sulle auto diesel e benzina. Per la prima volta da quando è stata introdotta la misura del bonus-malus, ieri Fiat Chrysler Automobiles ha deciso di rompere definitivamente gli indugi: se il provvedimento non verrà modificato evitando le penalizzazioni, il gruppo sarà costretto a rivedere il piano di investi...

