DST e Web Tax | il Parlamento Europeo contro Netflix e gli altri giganti di Internet

Blastingnews

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Il, oggi, ha adottato due pareri sulle proposte di direttive del Consiglio, riguardanti la Web Tax per le imprese rilevanti in campo digitale e la Digital Services Tax (DST), cioè la tassa sui servizi digitali. I colossi Google, Apple, Facebook, Amazon, Booking sono accusati di non versare soldi agli erari comunitari. Mentre le imprese tradizionali sono soggette ad un'aliquota del 23% sui ricavi, le società online pagano solo il 10% di quello che fatturano in Europa. Per i parlamentari è perciò necessario imporre maggiori tasse anche alle piattaforme digitali come. Nella riunione a Strasburgo la maggioranza dei presenti ha votato a favore della tassazione. Sono compresi nell'elenco dei servizi digitali da tassare quelli che forniscono contenuti su un'interfaccia digitale come video, audio, giochi o testi, indipendentemente dal fatto che questi contenuti siano ...