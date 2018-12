Dopo gli Oscar si rinnovano anche i David | nel 2019 l' edizione del cambiamento

Juventus - Bernardeschi : 'Dopo il ko contro lo Young Boys ci siamo parlati - vogliamo riscattarci nel derby' : Adesso Federico Bernardeschi vuole riprendersi la Juventus : l'esterno bianconero ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 , a margine di un evento in centro a Milano durante il quale si è cimentato ...

Juventus - Chiellini : 'Icardi il più forte Dopo CR7 - ti disintegra mentalmente. Abbiamo ancora margini di miglioramento' : La sconfitta indolore contro lo Young Boys è archiviata e la Juventus " forte del primo posto ottenuto nel girone di Champions e in attesa del sorteggio degli ottavi di finale " può concentrarsi ...

Pattinaggio di figura - partiti i Campionati Italiani 2019 : tutti i risultati Dopo il corto degli atleti junior : Nella giornata d’apertura della rassegna tricolore Gabriele Frangipani, Marina Piredda e la coppia Contarino-Pauletti al comando dopo il primo segmento di gara Subito spettacolo e grandi esibizioni nella prima giornata dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio di figura: oggi al Palaghiaccio di Trento sono andati infatti in scena i programmi corti dell’individuale maschile, femminile e coppie di ...

Boxe - Guido Vianello Dopo la vittoria a New York : 'L'America è un sogno. Ora voglio il titolo mondiale' : Al Madison Square Garden , per il suo debutto nei professionisti, indossava una maschera da gladiatore. Una metafora della sua carriera: il gigante buono, 1.98 metri per 105 chili,, che quando sale ...

Lazio-Eintracht - fermati 5 tifosi tedeschi Dopo gli scontri con la polizia : A due ore circa dal fischio d’inizio di Lazio-Eintracht Francoforte, si sono verificati scontri tra tifosi tedeschi e forze dell’ordine. In zona piazzale Flaminio, dove fin dalla mattinata hanno iniziato a riunirsi i sostenitori dell’Eintracht, ci sono stati momenti di tensione con lancio di bombe carta e panico tra i passanti, a cui hanno fatto seguito cariche della polizia che si è trovata costretta a delimitare la ...

Manovra - Dopo il taglio del deficit si allungano le finestre della Quota 100 : Nel braccio di ferro con l'Europa il governo ha davvero "ceduto" rispetto all'annunciata linea dura? Mentre la legge di...

Scontri Lazio-Eintracht - il fermo Dopo i tafferugli : Disordini e Scontri a Roma tra tifosi della Lazio e dell'Eintracht Francoforte intorno al teatro Olimpico, quando i tifosi dell'Eintracht hanno tentato di entrare dalla parte dello stadio riservata ai ...

Nuoto – Mondiali Vasca Corta - Quadarella euforica Dopo l’argento negli 800 : “ecco a chi dedico questa medaglia” : Le parole di Simona Quadarella dopo lo splendido argento di oggi negli 800 stile libero femminili ai Mondiali di Nuoto in Vasca Corta di Hangzhou “E’ la medaglia che più mi aspettavo e sono veramente felice. Ho ancora ampi margini di miglioramento, come sto dimostrando soprattutto a me stessa. Ieri notte ho sognato che arrivavo terza e facevo 8’09”: sono andata anche più veloce“. Simona Quadarella commenta ...

Stipendi docenti : gli aumenti Dopo il rinnovo del contratto : Il Governo nella legge di Bilancio ha stanziato coperture finanziarie per garantire aumenti alle retribuzioni dei docenti, ma le cifre non sono quelle che molti si aspettavano. Sono infatti 300 milioni di euro i fondi erogati che devono coprire un aumento per oltre 3 milioni di dipendenti. Se si tiene conto degli importi destinati alla perequazione, la quota-parte dell’indennità di vacanza contrattuale darà un incremento il cui importo varia in ...

La BCE conferma politica accomodante Dopo fine QE. Taglia stime PIL e Inflazione Eurozona : Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea rimane "pronto ad aggiustare come appropriato" le sue misure in qualunque momento e ritiene necessario uno "stimolo monetario significativo". Lo ha ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018-2019 : Lundby a caccia del riscatto Dopo una prima tappa senza vittorie - Althaus per difendere la vetta della generale : La Coppa del Mondo di Salto femminile si trasferisce sul trampolino HS90 di Premanon, in Francia, per la seconda tappa della stagione 2018-2019. La località transalpina ospita per la prima volta una tappa di Coppa del Mondo, infatti in passato veniva utilizzata esclusivamente per delle sessioni di allenamento dei saltatori francesi. dopo il weekend di pausa dovuto alla cancellazione della tappa tedesca di Titisee-Neustadt, ricomincia la lotta ...

Falck Renewables - gli analisti rivedono al rialzo il target price Dopo Piano : Pessima giornata per Falck Renewables , che tratta in perdita del 7,01 % in Borsa, risentendo di realizzi dopo il rally di ieri, scaturito dalla pubblicazione del nuovo Piano industriale. Piano che ha ...

La tregua armata degli imprenditori Dopo le parole di Salvini sulla Tav : A qualcuno non è piaciuta la proposta “ticinese” di Matteo Salvini, sul referendum, per completare la Tav. Ha il sapore amaro del rinvio. Almeno fino a dopo le europee, quando l’alleato pentastellato avrà misurato il buco nero nel quale si è andato ad infilare, e il Capitano invece avrà toccato con

Napoli - Mario Rui sul banco degli imputati Dopo il ko di Liverpool : La Gazzetta dello Sport punta l'indice contro alcuni azzurri, dopo il ko del Napoli in Champions: 'Hanno deciso i campioni strapagati, come succede spesso a queste quote. Mario Rui , asfaltato dal Faraone, è la ...