Domenica Live Ridotto! La Comunicazione Mediaset!

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Ma che cosa sta accadendo in queste ore? E’ vero che il programma, condotto da Barbara D’Urso verrà drasticamente ridotto a partire dal 2019? Il comunicato Mediaset chiarisce ogni sorta di dubbio!Pochi giorni fa è andata in onda l’ultima puntata della stagione 2018, del programma d’intrattenimento. Si è appreso però che nel nuovo anno, il contenitorele non verrà più trasmesso per cinque ore di fila, ma subirà una modifica. I telespettatori potranno assaporare momenti di gossip, di cronaca e politica solo per due ore.Ma cosa c’è di vero in tutto questo? A rispondere a questo quesito, ci hanno pensato direttamente i Vertici Mediaset con un comunicato stampa che recita le seguenti parole:“Autunno da record per Barbara con “” (oggi ultima puntata stagionale per il programma più visto della ...