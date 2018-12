Dl Fiscale | la Camera dà l' ok alla fiducia | 310 sì e 228 no

Dl Fiscale : Camera conferma fiducia : ANSA, - ROMA, 13 DIC - La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge fiscale con 310 sì, 228 no e quattro astenuti.

Decreto Fiscale : via libera Camera a fiducia con 310 voti favorevoli : Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal governo sul Decreto fiscale . I voti favorevoli sono 310, i voti contrari 228, gli astenuti 4. Ora l'Aula passerà all'esame degli ordini del giorno e, successivamente, al voto finale sul provvedimento, che diventerà legge.

DL Fiscale - via liberia Camera a fiducia : 13.05 Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto fiscale . I voti favorevoli sono 310, i voti contrari 228, gli astenuti 4. Ora l'Aula passerà all'esame degli ordini del giorno e, successivamente, al voto finale sul provvedimento, che diventerà legge.

DL Fiscale - via libera Camera a fiducia : 13.05 Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto fiscale . I voti favorevoli sono 310, i voti contrari 228, gli astenuti 4. Ora l'Aula passerà all'esame degli ordini del giorno e, successivamente, al voto finale sul provvedimento, che diventerà legge.

Dl Fiscale - via libera del Senato. Testo passa alla Camera : Via libera dell'Aula del Senato al dl fiscale che accompagna la Manovra. Il Testo è passato con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astenuti. Passerà ora all'esame della Camera. Tra le principali ...