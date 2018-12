DIRETTA FENERBAHCE MILANO Streaming video e tv | pessimi precedenti per l' Olimpia

LIVE Fenerbahce-Milano - DIRETTA streaming Eurolega basket : come vederla e orario d’inizio : Oggi, giovedì 13 dicembre, l’Olimpia Milano tornerà in campo per la dodicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione di Simone Pianigiani sta attraversando il primo momento di difficoltà della stagione e ha raccolto tre sconfitte nelle ultime tre partite disputate. Compito molto complicato per Mike James e compagni che questa sera saranno chiamato ad una vera e propria impresa nella trasferta in Turchia contro il Fenerbahce ...