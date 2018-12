Diane Kruger | «La vita da mamma | caotica e bellissima»

Diane Kruger mamma - è nata la figlia di Norman Reedus : 42enne ex moglie di Guillaume Canet, Diane Kruger è diventata mamma di una bambina. A riportare l'avvenuto parto il magazine People. Al fianco dell'attrice tedesca l'amato Norman Reedus, 49enne attore diventato celebre grazie al Daryl Dixon di The Walking Dead.I due non hanno confermato ne' smentito la notizia, dopo non aver mai confermato e/o smentito persino la gravidanza. Totale privacy per la coppia, nata nel 2016. Reedus ha pubblicato ...