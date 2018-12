Deficit strutturale | ecco il vero motivo delle critiche Ue contro l' Italia

Tria incontra l'Eurogruppo. Dombrovskis : 'Non basta solo cambio di toni - serve piccolo sforzo strutturale Deficit ' : Nel pomeriggio l'incontro con il ministro dell'Economia Tria . Sulla nostra manovra da segnalare anche le parole positive dell'ambasciatore statunitense Eisenberg. "Crediamo che il processo sul budget ...

Deficit strutturale italiano - una questione di stime. E di stima : di Davide Cassese * Da qualche settimana va avanti lo scambio di battute tra l’esecutivo italiano e la Commissione europea sul contenuto della manovra economica. La Commissione ha respinto la manovra, rimandandola indietro al governo perché ne rivedesse la sostanza, in quanto manifesta una deviazione significativa dai parametri del Patto di stabilità e crescita e un allontanamento dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici. Secondo ...

Manovra : Moscovici avverte Italia - Deficit strutturale troppo elevato : "Il rischio" è che la Manovra "non rilanci affatto la crescita, perché c'è poco investimento in questa politica di rilancio ma anzi che l'affossi. Chi pagherà il debito? Le generazioni future e gli ...

Manovra - Moscovici avverte l'Italia : 'Deficit strutturale troppo elevato' : La Manovra italiana? Se la Commissione europea parla di 'deviazione senza precedenti non è certo per il deficit nominale, previsto al 2,4%, ma per il cosiddetto deficit strutturale, quello cioè che è ...