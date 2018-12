Da Bosch lo shuttle del futuro | iperconnesso | elettrico e a guida autonoma

Bosch - Al Ces di Las Vegas il progetto di uno Shuttle autonomo : La Bosch presenterà al Ces di Las Vegas una soluzione completa per la mobilità: un Concept Shuttle sviluppato interamente in proprio dal punto di vista hardware, software e dei servizi connessi. Il gigante dell'industria tedesca ha dato vita a un progetto che abbraccia le più recenti tedenze in fatto di mobilità connessa, sviluppando un veicolo dove i passeggeri possono condividere risorse senza essere impegnati alla guida. La Bosch è convinta ...