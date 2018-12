Cop26 | petizione ‘#SalvailClima’ per proporre la candidatura dell’Italia ottiene 100mila

fanpage

: La petizione per ospitare in Italia la prossima COP26 promossa dall'On. @PecoraroScanio e dalla Presidente del… - milanfoodlaw : La petizione per ospitare in Italia la prossima COP26 promossa dall'On. @PecoraroScanio e dalla Presidente del… - FUniVerde : RT @PecoraroScanio: Iniziativa del Presidente @FUniVerde @PecoraroScanio per il #Governo a sostenere candidatura #Italia a ospitare COP26 n… - stebiasi : Invito tutti i miei amici a firmare la petizione perché l'Italia ospiti il COP26 nel 2020. -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Mentre in Polonia è in corso il vertice sul clima, la, lanciata dall'ex ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, affinché l'Italia ospiti la Cop24, ha raggiunto in una settimanaadesioni, che verranno oggi consegnate al sottosegretario all'Ambiente Salvatore Micillo. Ma perché è così importante che il nostro Paese ospiti il vertice nel 2020?