Consigli Fantacalcio 16^ giornata Serie A 2018/2019: Euromazzate

(Di giovedì 13 dicembre 2018) I nostriper la 16^diA: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Dalla Champions tre sconfitte ed un pareggio, più imbarazzante di un sette a zero, insomma morale sotto i tacchetti per le quattro big del campionato. I misteri del sorteggio permettono alla Roma di presentarsi da Cenerentola agli ottavi di Champions, mentre Napoli e Inter approdano in Europa League con l’obbligo morale di riportare in Italia il trofeo. Che ripercussioni avranno questi risultati nei vostri campionati? Intanto un mercato invernale sotto tono per campani e nerazzurri, che a questo punto rimanderanno alla sessione estiva eventuali colpi a sorpresa. Fino agli ottavi di finale probabilmente l’Europa League sarà vetrina per le seconde linee, ma superate le prime scaramucce non si scherzerà più, aspettiamoci una primavera difficile per molti ...