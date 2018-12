Coni | Malagò | spero presto punto fermo

Coni : Malagò a Palazzo Chigi : ANSA, - ROMA, 13 DIC - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è da poco arrivato a Palazzo Chigi per incontrarsi col sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, per discutere della riforma del Comitato olimpico inserita nella bozza della manovra.

Coni - Malagò condanna gli striscioni contro la famiglia Preziosi : “Inammissibili” : “Credo che gli attacchi personali siano in assoluto sempre sbagliati, ma quello che trovo inammissibile è il coinvolgimento della famiglia. Certi messaggi vanno condannati in modo inequivocabile, per questo esprimo la mia solidarietà al presidente Preziosi“. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, in una nota, ha condannato fermamente il contenuto della protesta contro la famiglia Preziosi di una parte della tifoseria del ...

Riforma Coni - nuovo incontro Malagò-governo : E' durato circa 2 ore il nuovo confronto tra i vertici del Coni e i sottosegretari Simone Valente e Giancarlo Giorgetti, riguardo la possibile Riforma della Coni servizi inserita nella legge di ...

Coni - passi avanti dopo l’incontro odierno sulla riforma? Carlo Mornati è fiducioso - Giovanni Malagò non parla : Carlo Mornati, segretario generale del CONI, raggiunto dall’ANSA al termine dell’odierno incontro sulla riforma del Comitato olimpico italiano, si è detto fiducioso per il prosieguo della trattativa che porti ad un risultato soddisfacente per tutte le parti in questione. Bocca cucita invece dal numero uno Giovanni Malagò. Mornati ha dichiarato: “Il fatto che ci sia una riforma successiva è scontato se restano questi i ...

Coni : Malagò - mio dovere difendere sport : Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito agli sviluppi della trattativa con il governo sulla riforma dello sport inserita nella manovra. Il capo dello sport italiano ha parlato ...

Riforma Coni : Malagò - basta polemiche : ... di dare un contributo necessario per rispettare le autorità politiche e governative, tenendo al tempo stesso presente quali sono le istanze del mondo dello sport nella piena volontà di trovare una ...

Coni : Malagò - piena disponibilità : ... Malagò ha confermato che ve ne saranno di altri ma non ha voluto aggiungere altro: "Abbiate un attimo di pazienza", ha glissato il capo dello sport italiano con i cronisti a margine di un evento al ...

Coni - Giovanni Malagò loda la candidatura Milano-Cortina : “tradizione ed innovazione” : Coni, Giovanni Malagò ha parlato dell’ipotesi che vedrebbe i Giochi olimpici invernali del 2026 disputarsi a Milano e Cortina “Una candidatura che punta su tradizione e innovazione“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla candidatura ai Giochi olimpici invernali del 2026 di Milano e Cortina che sarà presentata domani a Tokyo. “C’è un filo conduttore -aggiunge il numero uno dello sport ...

Coni - prove di pace tra Malagò e Giorgetti Sul tavolo l'azionariato popolare nel calcio : Roma Parlare di intesa è ancora prematuro, ma si è fatto almeno un passettino avanti. Le frizioni dell'ultima settimana, con le dichiarazioni al veleno del presidente Giovanni Malagò, avevano portato quasi allo strappo definitivo con il Governo sulla riforma del Coni che toglierebbe la cassa dello sport al Comitato olimpico di casa nostra. L'incontro di ieri a Palazzo H tra Malagò, i sottosegretari con delega allo sport Giancarlo Giorgetti e ...

Riforma Coni : schiarita dopo l'incontro Giorgetti-Malagò : Queste le parole di Giorgetti: "Abbiamo affrontato punti dove ci sono delle differenze, come nella logica della politica, per trovare dei compromessi non verso il basso ma verso l'alto. Se li abbiamo ...

Coni - possibili dimissioni per Malagò : “se non cambia la riforma del governo - dopo Tokyo me ne vado” : Giovanni Malagò potrebbe lasciare la poltrona di presidente del CONI dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020 “dimissioni? Non abbandono gli atleti a 5 mesi dalle Olimpiadi. Se le cose rimangono così, non aspetto neanche la fine del quadriennio e un minuto dopo le Olimpiadi me ne vado“. Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malago‘, presente all’evento ‘Lo sport italiano: passato, presente e futuro’, ...

Coni - Giovanni Malagò sulla querelle col Governo : “tutti gli atleti sono dalla nostra parte” : Coni, Giovanni Malagò ha parlato della cosiddetta ‘trattativa’ da intraprendere con il Governo per la gestione dello sport italiano “Gli atleti stanno tutti con il Coni, perché il Comitato è la loro storia”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presente all’evento ‘Lo sport italiano: passato, presente e futuro’, presso la Palestra Musia, sulla riforma in tema di sport inserita dal ...

Coni - Malagò 'domani vedo Giorgetti' : Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine del convegno 'Cambiare per vincere insieme' Lo sport contro la violenza sulle donne, organizzato da Us Acli presso la Camera dei ...

Coni : Malagò - lavorare senza fratture : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 21 NOV - "Ci sono state indicazioni che ho avuto dal sottosegretario Giorgetti, a dimostrazione che c'è stata grande disponibilità a lavorare senza creare litigi o fratture". ...