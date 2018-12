Con Origin anche YouTube si lancia sulle serie tv

Il pericolo che viene da Marte e altri romanzi. Alle origini della Fantascienza Con H.G. Wells : ...in edizione deluxe vi attirano? Non perdetevi allora quella dedicata a Sherlock Holmes contenente la raccolta completa di tutti gli scritti relativi al famoso investigatore! La Fanta-scienza di H.G. ...

Samsung ha annunciato una collaborazione in Cina Con il marchio Supreme - ma non quello originale : Bensì "Supreme Italia", una società che – sfruttando un contesto legale poco chiaro – prova a usare nome e marchio dove la Supreme originale non c'è

Lupin III - ritorno alle origini : la quinta stagione su Italia 1 Con la sigla di Giorgio Vanni : Sabato 15 dicembre, in seconda serata su Italia 1 arrivano le nuove avventure di Lupin, il ladro gentiluomo che quest’anno ha compiuto 51 anni. In prima tv assoluta, ogni settimana, verranno trasmessi tre episodi della quinta stagione di Lupin III: ritorno alle origini. Dopo l’Italia infatti le vicende tornano ad avere come sfondo la Francia, terra d’origine del nonno Arsenio Lupin. Lupin III: ritorno alle origini, trama Nei nuovi ...

La “zampogna” : l’origine greca della parola che racConta l’amore del dio Pan per una ninfa : Si tratta di uno dei simboli che scandiscono le festività natalizie: l’immancabile suono della zampogna accompagna da sempre il Natale, ma la sua origine è molto lontana dalle celebrazioni cristiane. Questo strumento nasce infatti nell'antica Grecia e al suo nome è legato quello di Pan, il dio metà uomo e metà capra: ecco la vera origine della “zampogna”.Continua a leggere

Immacolata Concezione : frasi di auguri ed origine della festività : Domani, sabato 8 dicembre 2018, si celebrerà l'Immacolata Concezione. Ecco allora alcune frasi di auguri e le informazioni sull'origine e sul significato dell'Immacolata Concezione. 8 dicembre 2018: l'origine della festività L'Immacolata Concezione celebra la nascita di Maria, la madre di Gesù venuta al mondo senza il peccato originale. Il dogma dell'Immacolata Concezione fu proclamato da papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla "Ineffabilis ...

Cuochi d’Italia : un torneo regionale poco originale - Con Borghese a fare da animatore : Cuochi d'Italia - Cristiano Tomei, Alessandro Borghese e Gennaro Esposito I programmi culinari sono stati offerti ormai in tutte le salse ai telespettatori, ma le varianti che vanno più di moda al momento sono i talent, arricchiti da giudici inflessibili, o gli show itineranti, che stanano Cuochi e ricette a casa loro. C’è però chi ancora offre una sfida a due, con tanto di pubblico in studio, e tra le varie proposte del genere ...

YouTube Originals : dal 2019 serie visibili anche gratuitamente - ma Con pubblicità : E’ da alcuni anni che l’entrata in scena di colossi come Netflix e Amazon nel settore delle produzioni seriali ha dato vita ad una rivoluzione che ha trasformato il settore. Questa rivoluzione ha portato alla nascita di produzioni originali in grado di competere con le tradizionali emittenti televisive, offrendo l’accesso a servizi in abbonamento accessibili da qualsiasi dispositivo. Uno dei punti di forza di queste ...

Animali : salvato in Calabria esemplare di Grifone proveniente dalla Croazia - verrà riCongiunto alla colonia originaria [FOTO] : Nei giorni scorsi è stato ospitato presso il CRAS – Centro di Recupero Animali Selvatici dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro uno splendido esemplare di Grifone (Gyps fulvus). L’uccello, probabilmente in migrazione, presentava lievi ferite ed affaticamento. Grazie all’anello posto su una zampa è stato identificato come esemplare proveniente dalla Croazia. Una volta tornato in forza e ricevuto il parere favorevole da parte della ...

Due “luoghi” di The Originals in Legacies? I rumors sembrano Confermarlo : Dopo una settimana di silenzio dovuta alla Festa del Ringraziamento, le serie tv rimaste in panchina torneranno in onda e i suoi protagonisti torneranno a parlare e spoilerare il futuro proprio come è successo per Legacies. Il quarto episodio dello spin off di The Wampire Diaries e The Originals è andato in onda il 15 novembre scorso e la serie tornerà proprio il 29 per la gioia del pubblico pronto a conoscere il nuovo nemico e scopriremo ...

La Fiera dello Sbattolò torna alle origini. Con il freddo - sulle tracce di Befana e Spione : Agricoltura, artigianato, antiquariato ma anche spettacoli, musica e folklore. Una grande esposizione a cielo aperto - tra le più antiche d'Italia, se si considera che quella in arrivo è conteggiata come la numero 483 - pronta a rinnovarsi grazie ...

Diablo Immortal sarebbe stato originariamente Concepito solo per il pubblico cinese : L'annuncio di Diablo Immortal alla BlizzCon non è andato giù a una vasta porzione di fan di Blizzard. E anche se l'indignazione sembrerebbe una reazione eccessiva, non è nemmeno completamente fuori luogo. È stato un annuncio mal gestito e mal programmato per quello che è un gioco esclusivo per dispositivi mobili e perché stiamo parlando di un franchise storicamente esclusivo per PC. L'insoddisfazione dei fan, quindi, è abbastanza giustificata. ...

Pablo ICon Pack offre oltre 5000 iCone ispirate a Picasso Con sfondi originali e supporto al calendario dinamico : Pablo Icon Pack è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di Icone ispirato al pittore Pablo Picasso. L'Icon Pack offre oltre 5000 Icone in qualità HD caratterizzate dallo stile inconfondibile dell'artista e basate sulla corrente artistica e culturale del cubismo, in aggiunta a una decina di sfondi originali e al supporto per il calendario dinamico. L'articolo Pablo Icon Pack offre oltre 5000 Icone ...

Vini - Coldiretti Cuneo : torna l'origine delle uve in etichetta - ora avanti anche Con lo Spumante : Dietrofront della Commissione europea che ha rettificato il testo del regolamento sul vino per assicurare sulle bottiglie dei Vini varietali - ottenuti da vitigni internazionali come Chardonnay, ...