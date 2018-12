Clima | il ministro dell’Ambiente Costa | “L’Italia si candida per ospitare la conferenza

L’Italia potrebbe ospitare nel 2020 la Cop26 sul Clima : 90mila firme consegnate al ministro Costa : Un'iniziativa di Alfonso Pecoraro Scanio per al Governo italiano di impegnarsi a sostenere la candidatura dell'Italia quale Paese ospitante della Cop26 nel 2020: una petizione con quasi 90mila firme raccolte a partire dallo scorso martedì è stata consegnata nelle mani del ministro dell'Ambiente Sergio Costa.Continua a leggere

Ceresani - capo gabinetto del ministro Fontana : il cambiamento del Clima è opera di Satana : E allora perché stupirsi di Ceresani? Piuttosto dovremmo stupirci come sia possibile avere un Governo composto da gente simile! Autore Vittorio Barnetti Categoria Politica

Clima - Ministro Costa : “L’Italia farà di tutto per invertire la tendenza” : “Abbiamo davanti a noi una sfida importantissima e una strada in salita. Sono a Katowice, in Polonia, alla giornata inaugurale del summit mondiale sul Clima“: scrive il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa in un post su Facebook, all’apertura di lavori della COP24. “Ci sono capi di Stato e ministri di ogni parte del mondo e l’obiettivo è rendere più fattiva e ambiziosa la carta firmata a Parigi. Nel frattempo c’è ...

Ambiente : il Ministro Sergio Costa incontra la Coalizione Clima : Si è svolto presso il Ministero dell’Ambiente di via Cristoforo Colombo l’incontro tra la Coalizione Clima italiana e il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Al tavolo del dibattito i membri della Coalizione, dopo aver ricordato il pesante monito arrivato dall’ultimo report dell’IPCC e dalla lettera congiunta firmata da 16 Capi di Stato tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno manifestato le proprie preoccupazioni ...

Cambiamenti Climatici - per il nuovo ministro degli esteri del Brasile sono solo un complotto marxista : che ne sarà della nazione finora leader nel campo del Clima? : Il presidente eletto brasiliano Jair Bolsonaro ha scelto un nuovo ministro degli esteri che crede che i Cambiamenti climatici siano parte di un complotto dei “Marxisti” per reprimere le economie occidentali e promuovere la crescita della Cina. Ernesto Araújo, fino a poco tempo fa un ufficiale di medio rango che sosteneva la “criminalizzazione” della carne rossa, del petrolio e del sesso eterosessuale, diventerà un grande diplomatico della ...

Maltempo - Italia in ginocchio per la Tempesta di Scirocco : 12 morti - peggio di un Uragano. Il Ministro : “è il Clima che cambia - emergenza Planetaria” : 1/32 ...

Clima - Ministro Costa : l’Italia sosterrà il taglio del 40% delle emissioni delle auto : In occasione della riunione del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, in programma domani, l’Italia sosterrà il taglio delle emissioni del 40% entro il 2030 per le auto nuove, con un obiettivo intermedio del 15% entro il 2025: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente. “Dobbiamo mantenere l’ambizione il più alto possibile“, ha spiegato Costa, “noi partiamo con il giro di tavolo affermando che il 40% ...