Chiara Ferragni nuda su Instagram | insulti dai fan

Chiara Ferragni in topless su Instagram fa discutere : Non c’è giorno in cui Chiara Ferragni non scateni una polemica e questa volta a creare un’accesa discussione è la foto del suo topless postata su Instagram. L’influencer più famosa al mondo infatti può contare su milioni di fan che la seguono con affetto e dedizione, ma anche su moltissimi haters sempre pronti a criticarla e giudicarla. L’ultimo scatto postato su Instagram ha scatenato l’ira di tantissimi utenti che ...

Chiara Ferragni - foto in topless su Instagram - critiche nei commenti - Fedez la difende : Un grande classico dei social: Chiara Ferragni pubblica su Instagram una sua foto in topless, alcuni utenti la criticano e Fedez risponde a tono prendendo le difese della moglie. Andiamo con ordine: l'influencer ha postato un selfie (dopo meno di 24 ore ha oltre 600 mila like) in cui si mostra in jeans davanti allo specchio, smartphone in una mano e l’altra impegnata a coprire il seno nud0. prosegui la letturaChiara Ferragni, foto in topless ...

La Ferragni senza veli su Instagram - Fedez ironizza sui commenti più bigotti : “Chiara lavali i piatti ogni tanto!” [GALLERY] : Chiara Ferragni e lo scatto sexy su Instagram, gli utenti social insorgono: Fedez risponde con ironia e sarcasmo alle loro provocazioni Che Chiara Ferragni sia molto amata è un dato di fatto (dati i suoi 15 milioni e mezzo di follower su Instagram), ma che la fashion blogger venga presa di mira per ogni piccolezza è altrettanto certo. Da quando è diventata madre poi, la bionda cremonese pare fare solo passi falsi per quelli che sostengono ...

Chiara Ferragni in topless/ La foto su Instagram scatena la polemica - lei replica : 'Fedez apprezza!' : Chiara Ferragni pubblica una foto in topless su Instagram e scatena una nuova polemica. L'influencer però replica: 'Fedez apprezza!'

Chiara Ferragni - confessioni natalizie ai fan : ‘Vorrei una grande famiglia’ : “Vorrei certamente avere una grande famiglia come quella nella quale sono cresciuta. La famiglia è tutto”. Chiara Ferragni non nasconde la voglia di allargare il nucleo familiare costruito con Fedez e che al momento li vede genitori del piccolo Leone. Approfittando di alcuni momenti di inattività la fashion influencer ha dato la possibilità ai propri fan di porle delle domande su Instagram, e una di queste riguarda proprio i progetti ...

Chiara Ferragni confessioni su Instagram nella notte : passato - solitudine e amore : Le confessioni di Chiara Ferragni su Instagram ai suoi follower Chiara Ferragni non ha bisogno di presentazioni. La fashion blogger è famosa in tutto il mondo e alcuni momenti della sua vita privata possono essere seguiti su Instagram, dove compare sempre con suo marito Fedez e col piccolo Leone. Questa notte, però, Chiara ha deciso […] L'articolo Chiara Ferragni confessioni su Instagram nella notte: passato, solitudine e amore proviene da ...

Chiara Ferragni news documentario : “Sarà pronto per il prossimo autunno” : Il documentario di Chiara Ferragni quando esce? Ultime news sul progetto Il documentario sulla vita di Chiara Ferragni sarà pronto per il prossimo autunno. Ad annunciarlo Francesco Melzi, il produttore che ha speso circa un milione di euro per realizzare questo importante progetto. L’uomo ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy, diChiarandosi soddisfatto del lavoro svolto […] L'articolo Chiara Ferragni news documentario: ...

Chiara Ferragni : nessun Ambrongino d euro oro per l euro amata/odiata influencer : Il sogno di vincere l'ambito Ambrogino d'Oro 2018 per Chiara Ferragn i finisce ad un passo dalla vittoria. La celebre influencer, amata e odiata dai suoi followers, prima è stata inserita nella lista ...

Documentario Chiara Ferragni - i retroscena e i segreti del flop : Che fine ha fatto il Documentario di Chiara Ferragni? Il progetto dell’influencer più famosa al mondo, secondo le ultime notizie, sarebbe un vero e proprio flop. Lo svela il settimanale Spy, che conferma i gossip che circolavano ormai da tempo: il docu-film che racconta l’esistenza della star di Instagram non ha ottenuto il successo sperato. Dopo un investimento iniziale di un milione di euro, con una troupe, autori e tecnici che ...

Chiara Ferragni - il documentario vuole essere un colossal ma non è stato ancora venduto : Chiara Ferragni Tutti ne parlano, ma per ora non c’è. Il documentario su Chiara Ferragni, infatti, è ancora in corso di realizzazione e, di questo passo, diventerà probabilmente un colossal. Un Ben Hur glitterato, di certo griffatissimo, con la cabina armadio al posto della sala di montaggio. Un po’ di ironia ci sia consentita, visto che per il momento possiamo solo fantasticare sui contenuti, per i quali – stando a quanto si ...

Fedez e Chiara Ferragni/ Foto - la coppia nuda su Instagram : semifinale di X Factor al vetriolo con Salmo? - IlSussidiario.net : Fedez e Chiara Ferragni pubblicano su Instagram una Foto senza veli: in poche ore 400 mila like con i fan letteralmente impazziti!

Chiara Ferragni - il documentario sulla vita dell’influencer costa troppo e nessuna tv lo vuole : Che fine ha fatto il documentario – tanto strombazzato – sulla vita di Chiara Ferragni? E’ lì, in attesa che qualcuno lo acquisti. A rivelare tutti i dettagli del rinomato “documentario delle polemiche” è il settimanale “Spy”, in edicola da venerdì 7 dicembre. L’influencer più famosa al mondo negli ultimi mesi è stata seguita da telecamere e da droni per raccontare la vita di una trentenne fortunata. L’investimento sarebbe ...

Il documentario Chiara Ferragni è costato più di 400 mila dollari. Due i canali interessati a trasmetterlo. Leggi per scoprirne di più : Che fine ha fatto il documentario sulla vita di Chiara Ferragni? La prima notizia in merito al progetto della fashion blogger risale allo scorso 1° settembre, quando il sito milano Fashion ha scritto sul suo... L'articolo Il documentario Chiara Ferragni è costato più di 400 mila dollari. Due i canali interessati a trasmetterlo. Leggi per scoprirne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.