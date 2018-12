Cherif | il criminale perfetto da trasformare in terrorista

ilgiornale

(Di giovedì 13 dicembre 2018) D elinquente incallito fin da giovanissimo, asociale, radicalizzato in carcere, con un arsenale in casa e amici su Facebook che ostentano kalashnikov e inneggiano alla Palestina "vittoriosa". Questo è il primo profilo diChekatt, che ha urlato "Allah o akbar", Dio è grande, sparando all'impazzata contro i passanti a Strasburgo. Francese di famiglia marocchina è nato nelle stessa città della strage 29 anni fa. Il papà, Abdelkarim è emigrato in Francia con la moglie Rouag Raoudja. "Gente onesta che lavora" sostengono gli amici. Chekatt abitava in un palazzo popolare dove su 31 campanelli, 13 riportano nomi arabi. I vicini lo descrivono come "un violento, asociale, che quasi non ti rivolgeva la parola". In casa gli hanno trovato una bomba a mano, un fucile calibro 12, quattro coltelli e diverse munizioni. Ilin fuga è un delinquente abituale. Il procuratore antiterrorismo ...