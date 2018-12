Champions League. Young Boys, Viktoria Plzen, Valencia, CSKA: la rivincita degli “ultimi”

laragnatelanews

: 3 - Mauro #Icardi è il primo giocatore dell'@Inter a segnare in tutte le prime tre gare casalinghe dei nerazzurri i… - OptaPaolo : 3 - Mauro #Icardi è il primo giocatore dell'@Inter a segnare in tutte le prime tre gare casalinghe dei nerazzurri i… - DiMarzio : #LiverpoolNapoli | #Salah segna, lui racconta l’azione all’amico non vedente - romeoagresti : Cinque degli ultimi sette goal in Champions League della #Juventus sono stati siglati da Paulo #Dybala ?????? -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Se dovessi descrivere in poche parole la serata calcistica appena terminata, quelle più azzeccate sarebbero “laultimi”. Sì, perché nei gironi di Juventus e Roma è successo che in tutte le partite in corso le squadre già fuori dalla, in terza e quarta fascia al momento del sorteggio, hanno sconfitto le squadre già qualificate, in prima e seconda fascia ai sorteggi. Cominciamo con la clamorosa vittoria dellocontro la Juventus: gli svizzeri sconfiggono in casa loro per 2-1 i bianconeri grazie a una doppietta (una rete è arrivata dal dischetto) di Guillaume Hoarau, l’ultimo bomber titolare del PSG prima dell’avventosceicchi. Vittoria che però dà solo allola soddisfazione di aver battuto i pluricampioni d’Italia da ultimi nel girone (e questa è la prima ed unica vittoria nel girone H per gli svizzeri), perché non impedisce alla ...