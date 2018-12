Champions | CR7 ' avanti tutti insieme'

Champions League - la Juventus si gioca il primato nel girone : allettante la quota della tripletta di CR7 : Juventus impegnata nel duello a distanza per il primo posto nel girone H della Champions League con il Manchester United La Juventus si gioca il primo posto nel girone H della Champions nella partita di domani a Berna, contro lo Young Boys. Gli svizzeri stanno letteralmente dominando il loro campionato, dove sono primi con 19 punti di scarto sulla seconda. Ma in Europa hanno conquistato solo un punto, è per questo che agli occhi degli ...

Juventus - Paulo Dybala 'Cr7 un grande - possiamo vincere la Champions' : TORINO - Tre giorni di vacanza prima di tornare a correre ed allenarsi a ranghi ridotti, depauperati dagli impegni delle varie nazionali. La Juventus di Allegri è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio ...

Dybala - con CR7 felice - chance Champions : ANSA, - TORINO, 15 NOV - "L'obiettivo è sempre vincere i titoli, ma quest'anno abbiamo una grande occasione per conquistare la Champions, Ronaldo è un ottimo giocatore e quest'anno stiamo giocando ...

Juventus - Allegri : "Champions - ci speriamo. CR7 merita il Pallone d'oro" : Vittoria pesantissima a San Siro e quarta Panchina d'Oro della carriera: Massimiliano Allegri si gode il momento. E non potrebbe essere altrimenti: la squadra è lanciata in campionato, convincente in ...

Napoli - Insigne record in Champions : meglio di Messi - è nella scia di CR7 : È un Lorenzo Insigne formato Champions League quello visto ieri sera al San Paolo dagli appassionati di mezza Europa. La luce del talento napoletano brilla forte anche in una serata non facile...

Batistuta : 'Roma - puoi vincere la Champions. CR7? Sceglierei Leo. E su Maradona...' : Dopo le tante battaglie in carriera, adesso preferisci concentrarsi su altro: "Anche se si tratta di uno sport che mi sa regalare ancora emozioni " ha raccontato " soprattutto quando c'è una finale ...

Juventus - Allegri : 'Per migliorare dobbiamo vincere la Champions League - CR7 da Pallone d'oro' : Dodici vittorie e un pareggio nelle prime 13 partite stagionali, primo posto in classifica in campionato con 6 punti di vantaggio sulle seconde e punteggio pieno nel girone di Champions League. Inizio ...

Pagelle Manchester United-Juventus 0-1 - voti Champions League : decide Dybala - CR7 al top - che difesa : La Juventus ha sconfitto il Manchester United per 1-0 e ha così conquistato la terza vittoria nella Champions League 2018-2019. I bianconeri si sono imposti con grande autorevolezza all’Old Trafford, decisivo il gol di Dybala su assist di Cristiano Ronaldo. Di seguito le Pagelle. Pagelle Manchester United-Juventus 0-1: JUVENTUS: SZCZESNY: 6. Viene impegnato soltanto in una circostanza e addirittura dopo 75′: Pogba tira ...

Champions - da Pogba a Cavani - passando per Coutinho e CR7 : è la giornata europea degli ex : 4 - LE SQUADRE italiane impegnate la prossima settimana in Champions League. Il programma: martedì 23 Manchester United-Juventus e Roma- Cska Mosca; mercoledì 24 Psg-Napoli e Barcellona- Inter. Dopo i ...

LIVE Manchester United-Juventus - Champions League in DIRETTA : grande sfida all’Old Trafford - CR7 sfida Mourinho : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Juventus, match valido per la terza giornata del gruppo H di Champions League 2018-2019. Sullo storico campo dell’Old Trafford andrà in scena una grande classica del calcio europeo che servirà per definire gli equilibri del girone. I bianconeri, a punteggio pieno dopo i due incontri, andranno a caccia di un risultato positivo anche contro gli inglesi, secondi a quota 4 punti. ...

Champions - Lukaku : 'CR7 è il top e amo Douglas Costa. Girone? Vinciamo noi' : Una sfida affascinante quella che attende la Juventus il 23 ottobre, all'Old Trafford nella casa del Manchester United. Ci sarà Romelu Lukaku, decisivo nel terzo turno di Nations League, doppietta e ...

JUVENTUS - ALLEGRI CI CREDE : "PUNTIAMO ALLA Champions LEAGUE"/ "Vicini a CR7. Su Pogba e Rabiot..." : JUVENTUS, ALLEGRI: "Puntiamo ALLA CHAMPIONS League". Ultime notizie, il tecnico bianconero non si nasconde. Su CR7: "Siamo vicini a Cristiano Ronaldo"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:41:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'È il momento di vincere la Champions. Vicini a CR7' : Idee chiare e un sogno europeo vivo più che mai: "Dopo 7 scudetti e 4 coppe Italia consecutive, puntiamo all'Europa, sfiorata nelle due finali di Champions raggiunte negli ultimi 4 anni. La voglia di ...

Champions League – Cristiano Ronaldo si complimenta con la sua Juventus : il post social di CR7 : Cristiano Ronaldo sempre con i suoi compagni di squadra: dalla tribuna allo Stadium al post social per la vittoria della Juventus Vittoria nel segno di Dybala, oggi pomeriggio, per la Juventus, nella seconda sfida di Champions League, contro lo Young Boys. L’attaccante argentino ha segnato un’importante tripletta, che ha permesso alla squadra di Allergri di portarsi in vetta alla classifica del girone. Grande assente, oggi in ...