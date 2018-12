Cesena | furto alle elementari La lettera dei bimbi al ladro

ilrestodelcarlino

: RT @qn_carlino: Cesena, furto alle elementari. Ecco le letterine dei bambini: 'Ridateci i computer, potete tenervi le caramelle...' https:/… - stefanellistef1 : RT @qn_carlino: Cesena, furto alle elementari. Ecco le letterine dei bambini: 'Ridateci i computer, potete tenervi le caramelle...' https:/… - qn_carlino : Cesena, furto alle elementari. Ecco le letterine dei bambini: 'Ridateci i computer, potete tenervi le caramelle...' - Carlino_Cesena : Furto alle elementari. Ecco le letterine dei bambini: 'Ridateci i computer, potete tenervi le caramelle...' -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) ci hanno portato via i computer . Credo che ilche è venuto non sia cattivo. Penso che da piccolo fosse un bravo bambino come noi. Poi è diventato grande e allora magari ha conosciuto altre ...