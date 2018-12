Censurata in Italia la scena di molestie ai danni dalla protagonista de ' L' amica geniale'

Blastingnews

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Lo scorso 11 Dicembre è un andata in onda inla terza puntata della Serie ”L’” che, fin dal suo esordio, ha riscosso un clamoroso successo tra il pubblico. Dopo la messa in onda di tale puntata sono cominciate a dilagare sui social varie polemiche legate ad una inspegabile censura da parte del Palinsesto Rai di unagiudicata essenziale. Pare infatti che la Rai, e di conseguenza anche Raiplay, a differenza di Tim Vision e di Hbo che hanno trasmesso laintegrale, abbia ritenuto opportuno censurare gran parte dellain cui si vede Elena, lasubire inerme ledi Donato Sarratore durante la sua vacanza a Ischia. Gli utenti sono rimasti delusi da questa inspiegabile scelta da parte del palinsesto Rai che, come spiega lo stesso regista, ha fatto perdere il senso di tutto il racconto legato a quello specifico episodio.La...