Caso mense a Lodi | il tribunale di Milano sconfessa la sindaca | Condizioni uguali

Lodi - Caso mense : tutti in piazza per il flash mob in favore dei bimbi immigrati : L'iniziativa organizzata dal Coordinamento Uguali Doveri e "diretta" dal regista Vittorio Vaccaro: mestoli e padelle a scandire i rintocchi dell'orologio ed evocare il trascorrere delle ore a scuola in attesa del pranzo