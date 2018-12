Casa di riposo lager | due arresti | tra gli indagati dipendente napoletano

Il personale della Casa di riposo non lo lava mai : i suoi genitali marciscono e muore : York Spratling, 84 anni, si trovava al Consulate Health Care di Jacksonville, in Florida, quando è deceduto. Secondo gli infermieri, l'anziano si sarebbe sempre rifiutato di fare la doccia. "Si poteva sentire l’odore della sua carne marcia” hanno spiegato.Continua a leggere

Casa di riposo a Rimini - anziani picchiati - minacciati e insultati : “Ti spacco le gambe” : Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di continui maltrattamenti nei confronti di cinque ultraottantenni, invalidi e non autosufficienti, ospiti della Casa di riposo "Villa Franca" di Rimini. I carabinieri, dopo la denuncia di una ex infermiera, hanno dato il via alle indagini scoprendo che i degenti venivano ripetutamente picchiati, minacciati e insultati: "Non ti muovere, altrimenti prendiamo la mazza".Continua a leggere

La mitica Erica Jorger reclusa contro la sua volontà in una Casa di riposo di Merano? Anche Chi l'Ha Visto si occupa del caso : MERANO . Questa sera il programma televisivo di Rai3 " Chi l'Ha Visto " potrebbe ritornare a parlare della vicenda di Erica Jorger , oggi 79enne, che secondo l'amica Anita Zani Rocca sarebbe reclusa ...

L'ex attrice Erika Iorger Razogin relegata in una Casa di riposo : MERANO . Una casa elegantissima nel centro di Merano, mobili e arredi di estremo pregio, e una vista mozzafiato sulle Dolomiti. A raccontare questa vicenda che vede protagoniste due amiche divise per ...

Sposati da una vita - rischiavano di essere separati : trovata Casa di riposo che li accoglie : Edwige, 86 anni e Giovanni, 94enne, ternani, sono tornati insieme. Potranno dormire in una delle camere da letto della residenza per anziani di Collerolletta. Ma per diversi giorni si era temuta che questa coppia sposata da 64 anni dovesse separarsi...Continua a leggere

Muore e lascia in eredità quasi tre milioni alla Casa di riposo : Una signora di Milano, morta nelle scorse settimane, ha lasciato in eredità 2 milioni e 787 mila euro alla Rsa «Mons...

Anziana milanese lascia in eredità quasi 3 milioni euro a una Casa di riposo di Pavia : Ancora ignoti i motivi del lascito della benefattrice, morta qualche settimana fa, pari al 49 per cento di un patrimonio mobiliare gestito da una banca d'affari

Pavia - Casa di riposo degli orrori : paziente in carrozzina a testa in giù : Abusi, nuovamente, in una casa di riposo italiana. Stavolta siamo a Pavia. Molti anziani, ospiti della casa di accoglienza Mons. Rastelli. Non ci sono ipotesi ma prove incontrovertibili delle violenze subite dagli ospiti della struttura di Pavia. C'è un video, in possesso della Polizia, che mostra una disabile in carrozzina a testa in giù. L'operatore che avrebbe dovuto assisterla guarda il cellulare, come se nulla fosse. Non solo botte e ...

Pavia - maltrattamenti agli anziani in una Casa di riposo : due arresti : I filmati che gli investigatori hanno realizzato sono spaventosi, con anziani picchiati, presi a calci, pugni, schiaffi e poi insultati. Tutto questo è accaduto per anni nella “casa di Accoglienza Monsignor Rastelli”, residenza sanitaria situata nell'Oltrepò Pavese, a Montebello della Battaglia. Si tratta di una struttura che ospita pazienti con disabilità psichiche, gestita dalla cooperativa O.F. T.A.L., il cui nome richiama volutamente quello ...