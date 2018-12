Oroscopo del mese di gennaio - previsioni per i segni : opportunità per Vergine e Capricorno : L’Oroscopo di gennaio 2019 segnerà l’inizio di nuovi traguardi per molti dei segni zodiacali. Per alcuni l’anno nuovo partirà in sordina ma poi ci saranno tutte le occasioni per rimettersi in sesto. Vediamo quali sono le previsioni astrologiche per il mese più freddo e cupo dell’anno. Buoni propositi per i Gemelli Parte così così il nuovo anno per l’Ariete. Sarà un gennaio pieno di riflessioni in tutti i campi anche quello amoroso. Per chi vive ...

Oroscopo del giorno 14 dicembre con classifica : venerdì sagittarini top - Capricorno flop : L'Oroscopo del giorno 14 dicembre è pronto a svelare le carte sul possibile andamento riservato dagli astri al prossimo venerdì. In evidenza dunque l'Astrologia improntata alla parte finale di questa settimana e messa in relazione con l'amore e il lavoro. Ansiosi di dare un senso compiuto alla giornata in arrivo? Bene, il posto giusto per scoprire come sarà il periodo è proprio questo, quindi iniziamo subito a svelare qualche piccola anteprima. ...

Oroscopo mercoledì 12 dicembre : dubbi per Bilancia - stanchezza per Capricorno : mercoledì 12 dicembre sarà una giornata molto interessante per alcuni segni come Ariete e Toro. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per mercoledì 12 dicembre. Da Ariete a Vergine Ariete: per voi questa giornata sarà una giornata cruciale: Sole e Mercurio sono a vostro favore per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, mentre in amore state vivendo una sorta di conflitto interiore. Attenzione a non trascurare la vostra salute. Toro: potreste ...

Oroscopo 11 dicembre : conflitti per Capricorno - Leone aperto verso nuove relazioni : La nuova settimana non è iniziata al massimo per alcuni segni zodiacali, ma domani 11 dicembre ci saranno dei netti miglioramenti per Toro e Leone. Scopriamo dunque le previsioni astrologiche di tutti i segni per la giornata di domani. Da Ariete a Vergine Ariete: la giornata non inizierà nel migliore dei modi: diversi sono i pensieri che vi affliggono e che non vi permettono di essere totalmente sereni. Avete affrontato molto spese di recente ed ...

Oroscopo 2019 - previsioni Capricorno : diviso fra irrequietezza e tranquillità : Per descrivere l'anno 2019 del Capricorno bisogna innanzitutto dividere in due l'anno: la prima parte sarà densa di preoccupazioni, spesso gravi, e questo potrebbe scatenare un senso di nervosismo quasi cieco; la seconda fase, invece, si prospetta piena di soddisfazioni in molti campi, al punto da considerarla come una fase di rinascita dopo un periodo particolarmente turbolento. Amore e rapporti personali Il motivo per cui il Capricorno single ...

Oroscopo del 10 dicembre : giornata faticosa per Pesci e Capricorno : La seconda settimana dell'ultimo mese dell'anno sta per iniziare, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questa prima giornata? Scopriamolo di seguito con l'Oroscopo di lunedì 10 dicembre 2018 per tutti e dodici i segni dello Zodiaco con predizioni su amore, lavoro e salute. Astrologia del 10 dicembre 2018 da Ariete a Pesci Ariete: il mese di dicembre non sarà negativo per l'Ariete, tuttavia in questa giornata potreste sentirvi ...

Oroscopo del 10 e 11 dicembre : deluso Cancro - molto occupato il Capricorno : Il lunedì della settimana così come il martedì non sarà tragico come ci aspettiamo. Innanzitutto l'ausilio di Marte renderà la maggior parte dei segni dello zodiaco pronti per la grande avventura chiamata "inizio settimana" come Capricorno e finalmente Bilancia, e il pianeta Venere ci metterà un pizzico di eros nei segni romanticoni come Cancro, l'Acquario invece dovrà rimboccarsi le maniche. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: potrebbe ...

Oroscopo dell'amore di coppia per il 10 dicembre - concretezza per i Capricorno : Eccoci a un nuovo appuntamento con l'Oroscopo dell'amore, incentrato sulla giornata di lunedì 10 dicembre. In questo articolo tratteremo l'amore di coppia, stabile e duraturo o altalenante. Allora cosa consigliano gli astri per iniziare la settimana in modo favorevole? La Luna è entrata da qualche giorno nel segno del Capricorno, acuendo il senso di responsabilità, di rigore e di fedeltà negli affetti. Ma gli altri segni zodiacali saranno ...

Oroscopo del 9 dicembre : cambiamenti per il Capricorno - Pesci al top : Una nuova settimana si conclude, illuminata dalla luce degli astri. Quali dritte ci regala l'Oroscopo per la giornata di domenica 9 dicembre 2018? L'amore va a gonfie vele? Sicuramente i segni privilegiati nella sfera sentimentale sono lo Scorpione, la Vergine e i Pesci. Leone arranca, ma per ottenere novità in amore dovrà aspettare l'anno nuovo. Buone le emozioni per il Capricorno. E il lavoro? L'Ariete è carico di energia, tutta da investire ...

Oroscopo del giorno 8 dicembre : weekend con Luna in Capricorno - Aquario fortunato : L'Oroscopo del giorno 8 dicembre è pronto a dare un senso all'imminente inizio weekend. Ansiosi di scoprire in anteprima assoluta quali saranno i segni più fortunati di questo sabato? Partiamo subito col mettere in risalto il migliore del momento: come da titolo, ad avere un periodo molto positivo saranno coloro appartenenti al segno del Capricorno. Il predetto simbolo di Terra potrà contare senz'altro sull'appoggio incondizionato della Luna, ...

Oroscopo del 7 dicembre : Capricorno in rimonta : Venerdì 7 dicembre rappresenterà l'inizio di un weekend all'insegna del divertimento per molti segni dello zodiaco. Ci saranno novità in arrivo per chi, come la Bilancia, aspettava da tempo un salto di qualità a lavoro, mentre per i romantici come il Cancro ci sarà una svolta negativa, ma si tratterà di una cosa passeggera. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un piccolo calo delle finanze farà scattare un campanello d'allarme che vi ...

Oroscopo del lavoro 6 dicembre : grandi progetti per il Capricorno : Per la giornata di giovedì 6 dicembre la situazione lavorativa di ciascun segno dello Zodiaco verrà esaminata nell'Oroscopo del lavoro. Il protagonista di questa giornata intensa e faticosa è il Capricorno, privilegiato dal domicilio di Saturno nel suo segno. Si aprono nuovi orizzonti per questo segno fortunato sul lavoro, basta potenziare le proprie energie e il guadagno arriverà. Buone le finanze anche per lo Scorpione, dedito al lavoro e a ...