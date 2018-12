Cantante e goleador: auguri a Pierino “la peste” Prati

lanotiziasportiva

(Di giovedì 13 dicembre 2018)compie 72 anni. Dalle giovanili del Milan a quella tripletta all’Ajax, ha vinto tutto. Anche l’Europeo con la Nazionaledi Stefano Ravaglia“Avevo chiesto il calciatore, non il. Rimandatelo indietro” . Quandoda Cinisello Balsamo si presenta così a Nereo Rocco nel 1966, capello lungo e pantaloni a zampa d’elefante, l’allenatore triestino non può che sfoggiare un’altra delle sue mille perle. Verrà mandato in prestito al Savona, ma ben presto il nostro caro Paròn si accorgerà di che pasta è fatto ilintegrandolo nella rosa che vincerà lo scudetto nel 1968. Cresciuto nel settore giovanile dei Rossoneri, che lo mandano in prestito a Salerno a farsi le ossa (“Mi dissero che poi mi avrebbero ripreso. Volevo tornare a Milano con tutto me stesso, avevo il Milan nel cuore”), ...