Calcio | Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter

Calcio mercato - Giuseppe Rossi potrebbe aver trovato squadra : i dettagli : Giuseppe Rossi sta cercando in tutti i modi di trovare un club che lo accolga per dargli una nuova chance per la sua carriera calcistica Giuseppe Rossi è ormai da tempo in cerca di una nuova occasione per rimettersi in gioco. Il calciatore italiano si sta allenando con i New York Red Bulls e proprio nella franchigia della MLS potrebbe decidere di restare. Rossi ha parlato a ProSoccerUsa.com di tale possibilità: “Sono fermo da più di ...

Il Calciomercato oggi – Nuova esperienza in Italia per Giuseppe Rossi : Giuseppe Rossi è sicuramente un grande attaccante, uno dei più forti ma la carriera del calciatore ex Genoa è stata condizionata dai tanti infortuni, ultime stagioni sfortunate per Pepito che sicuramente può ancora dire la sua anche in massima Serie A. Ma per il momento è difficile trovare una squadra pronta a puntare sul calciatore, per questo motivo si sta per aprire una soluzione clamorosa in Serie C. Secondo alcune voci delle ultime ...