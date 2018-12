Boxe | due titoli italiani in palio ad Andria il prossimo 25 gennaio | Castellucci-Lezzi

Boxe - Raffaele Bergamasco : “Uno dei pochi ad aver vinto Mondiali con due Nazioni diverse. Vi racconto la mia India” : ESCLUSIVA OA SPORT – Raffaele Bergamasco è uno dei tanti casi di allenatori che esportano all’estero con successo le metodologie italiane. Il 47enne di Torre Annunziata aveva guidato la Nazionale azzurra maschile nello scorso quadriennio olimpico, svezzando alcuni pugili di valore come Valentino Manfredonia e, soprattutto, Guido Vianello, peso massimo che ha appena intrapreso la carriera da professionista con grandi ambizioni. Il ...

Boxe - mondiale massimi : Fury - inferno e ritorno. Due volte ko - ma con Wilder finisce pari : Dodici round che sono stati una rappresentazione metaforica degli ultimi tre anni del britannico: la vittoria con Klitschko nel 2015 gli aveva consegnato le chiavi del mondo. Poi la caduta agli ...

Boxe - clamoroso pareggio tra Deontay Wilder e Tyson Fury! Mondiale WBC da urlo - il britannico va ko due volte ma non basta : Un clamoroso pareggio. Questo il verdetto dell’incontro tra Deontay Wilder e Tyson Fury, il Mondiale WBC dei pesi massimi che ha regalato grandissimo spettacolo allo Staple Center di Los Angeles (USA): l’incontro più atteso dell’anno per la categoria regina si conclude dunque senza vinti né vincitori, un pari e patta che lascia con l’amaro in bocca entrambi i contendenti che si sono davvero dannati l’animo sul ring. ...

Boxe - Christian Daghio è morto in Thailandia : letali due ko sul ring - aveva 49 anni : Christian Daghio è morto dopo aver lottato per due settimane in ospedale in Thailandia. Lo scorso 26 ottobre era infatti finito in coma dopo aver subito due pesanti ko durante un incontro di pugilato che purtroppo si sono rivelati fatali. Il 49enne aveva vinto sette titoli mondiali di thai-Boxe ma negli ultimi anni era passato alla Boxe classica, diventando anche Campione d’Asia tra i supermedi. Purtroppo l’ultimo incontro, valido ...