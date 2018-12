Borsa Tokyo | apertura in rialzo | +0 | 72%

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 0 - 99% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 0,99% – La Borsa di Tokyo è in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 21.816,19 punti, con un guadagno di 213,44 punti, pari allo 0,99 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.755,13 punti, scendendo un’ora dopo fino a 21.675,66 punti, il livello più basso della giornata, e salendo dopo ...

Borsa : Asia brinda - Tokyo +2 - 15% : ANSA, - MILANO, 12 DIC - I negoziati tra Usa e Cina sui dazi hanno spinto le borse di Asia e Pacifico dopo la prima concessione di Pechino sull'importazione di auto, mentre procede su binari paralleli ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 97% - : ANSA, - Tokyo, 12 DIC - Le indicazioni di un possibile nuovo accordo commerciale sull'abbassamento delle tariffe per le importazioni di auto statunitensi in Cina, sostengono la Borsa di Tokyo, ...

Borsa di Tokyo in forte recupero - Nikkei guadagna 2 - 15% : Borsa di Tokyo in forte recupero, Nikkei guadagna 2,15% – La Borsa di Tokyo è in forte recupero dopo le perdite dei giorni scorsi. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 21.602,75 punti, con un guadagno di 454,73 punti, pari al 2,15 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.348,40 punti, scendendo subito dopo fino a 21.320,72 punti, il livello più basso ...

Borsa : Tokyo apre in rialzo - +0 - 22% : ANSA, - Tokyo, 11 DIC - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi poco variata dopo la pesante flessione delle ultime sedute e in seguito all'ampia volatilità registrata a Wall Street, che ha visto un ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 34% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,34% – La Borsa di Tokyo è in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 21.148,02 punti, con una perdita di 71,48 punti, pari allo 0,34 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.273,04 punti, salendo subito dopo fino a 21.279,02 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in mattinata fino a ...

Borsa : Tokyo apre in rialzo - +0 - 22% : ANSA, - Tokyo, 11 DIC - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi poco variata dopo la pesante flessione delle ultime sedute e in seguito all'ampia volatilità registrata a Wall Street, che ha visto un ...

Borsa Tokyo in rialzo : Nikkei +0 - 22% : 1.39 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi poco variata dopo la pesante flessione delle ultime sedute e in seguito all' ampia volatilità registrata a Wall Street, che ha visto un recupero di oltre 500 punti. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,22%. Sul mercatO dei cambi lo yen si stabilizza sul dollaro a 113,30, e sull'euro a 128,50.

Borsa Tokyo apre in netto calo - -1 - 66% - : ANSA, - Tokyo, 10 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in ribasso, dopo le ultime indicazioni di un progressivo indebolimento degli scambi del commercio in Cina, mentre si ...

La Borsa di Tokyo chiude in forte ribasso - Nikkei -2 - 12% : Roma, 10 dic., askanews, - Chiusura in forte ribasso per la borsa di Tokyo, con gli investitori preoccupati dal riaccendersi delle tensioni tra Usa e Cina sui dazi commerciali. Il Nikkei ha terminato ...

La Borsa di Tokyo chiude in forte ribasso - Nikkei -2 - 12% : Roma, 10 dic., askanews, - Chiusura in forte ribasso per la borsa di Tokyo, con gli investitori preoccupati dal riaccendersi delle tensioni tra Usa e Cina sui dazi commerciali. Il Nikkei ha terminato ...

Borsa Tokyo in ribasso - Nikkei a -2 - 12% : 7.30 Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Tokyo, penalizzata dai timori di un inasprimento delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha lasciato sul terreno 459 punti, pari a un calo del 2,12%, ed è sceso a quota 21.219,50. A pesare sulla piazza nipponica anche l'apprezzamento dello yen, che è salito a 112,40 sul biglietto verde,e a 128,50 sulla moneta unica.

Borsa Tokyo apre in netto calo - -1 - 66% - : ANSA, - Tokyo, 10 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in ribasso, dopo le ultime indicazioni di un progressivo indebolimento degli scambi del commercio in Cina, mentre si ...

Borsa di Tokyo in forte calo - Nikkei perde 2 - 12% : Borsa di Tokyo in forte calo, Nikkei perde 2,12% – Borsa di Tokyo di nuovo in forte calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 21.219,50 punti, con una perdita di 459,18 punti, pari al 2,12 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.319,47 punti, salendo 3 minuti dopo fino a 21.365,78 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo mezz’ora ...