Bolzano | Oberleiter ha chiesto la grazia Fu un ‘bravo ragazzo’ della Valle Aurina | le

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Una singolare coincidenza intreccia la storia con la cronaca nel lembo settentrionale d’Italia, l’Alto Adige dove mezzo secolo fa bombe e tritolo venivano usate da chi voleva la secessione e rivendicava la propria identità tedesca. A San Paolo di Appiano si sono dati appuntamento 2mila Schützen, come da tradizione, nel ricordo nel 54esimo anniversariomorte (avvenuta il 7 dicembre 1964 a Verona) di Sepp Kerschbaumer, il fondatore di Befreiungsausschuss Südtirol, meglio noto come Bas, ovvero il Comitato per la liberazione del Südtirol. Fu la sigla che diede la base ideologica alla stagione di attentati terroristici che negli Anni Sessanta uccisero carabinieri e finanzieri, distrussero bar, rifugi, tralicci e opere pubbliche. Gli Schützen, dal canto loro, questa volta hannole scuse dell’Italia per quella che continuano a considerare un’occupazione ...