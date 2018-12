Belve | torna su Nove il programma di Francesca Fagnani Ospiti Alfonso Signorini e Nunzia

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 dicembre 2018) In poco tempo è diventato uno spazio televisivo cult, guadagnandosi l’apprezzamento del pubblico e dei critici. La conduttrice, la giornalista, ha realizzato interviste graffianti, irriverenti, raccontando tra profondità e leggerezza aspetti inediti di personaggi femminili che hanno accettato di raccontarsi con ironia e sincerità. “con la seconda stagione con due ‘’ a serata suldi Discovery Italia da venerdì 14 dicembre alle 22.45.Il format conferma l’impianto e il taglio che lo hanno portato al successo: uno studio essenziale, minimale, senza scenografia, illuminato in chiaroscuro, due sgabelli, due volti contrapposti e una conversazione senza filtri. Nelle nuove “” lariserverà alcune sorprese tra cui la prima intervista ad una “belva” al maschile: il direttore del settimanale Chi,. A seguire andrà in onda ...