BCE conferma tassi fermi fino a estate 2019 e ritiro Piano QE

La BCE si conferma accomodante anche dopo la fine del Qe : Nell'annunciare e annunciare la fine del Qe, degli acquisti netti di attività, al 31 dicembre 2018, la Bce oggi ha aggiunto un elemento importante per continuare l'impostazione di una politica ...

BCE - tassi interesse confermati ai minimi storici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Minute BCE : confermato il piano di abbandono dello stimolo monetario : E' importante sottolineare che le informazioni che arrivano, se da un lato più deboli del previsto, restano nel complesso in linea con un' espansione ampia dell'economia della zona euro e con un'...

BCE - Draghi conferma buona salute economia Ue fine QE entro l'anno : Per il presidente della Bce, Mario Draghi, i recenti segnali di debolezze arrivati dalla zona euro non costituiscono una fonte di preoccupazione. Lo ha confermato ieri, affermando che: "Mentre alcuni ...

Borsa - Milano respira : la BCE conferma le aspettative : Dopo un inizio di settimana in sofferenza Piazza Affari si rialza e chiude la seduta odierna con un +1,8%

BCE conferma tassi a zero e stop acquisti netti bond dopo dicembre : Roma, 25 ott., askanews, - La Banca centrale europea mantiene la rotta sulla politica monetaria. Come ampiamente previsto ha confermato tutti i livelli dei tassi di interezze: zero sulle operazioni di ...

BCE - tassi inviariati e percorso confermato : Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, il Consiglio direttivo continuerà a effettuare acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività, PAA, al nuovo ritmo ...

La BCE conferma la fine del Qe a fine anno e tassi invariati fino all'estate del 2019 : La Bce conferma che il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili, e "anticipa che in seguito, se i dati più recenti confermeranno le prospettive di inflazione a medio termine, gli acquisti netti giungeranno a termine". Lo afferma l'Eurotower aggiungendo che "intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo" dopo la fine del Qe e "finché ...

BCE conferma tassi invariati almeno fino ad estate 2019 : Tutto come da copione . Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale Europea che ha confermato i tassi di interesse vicini allo zero. Nella riunione odierna il Consiglio direttivo ha ...

BCE conferma tassi a zero e stop acquisti netti bond dopo dicembre : ...le prospettive di inflazione a medio termine".Questo aspetto è più controverso dato che il percorso di parziale riduzione del livello di stimolo è stato deciso nell'ottica di una economia in ripresa ...