Basket | Eurolega | l' Olimpia Milano perde 92-85 con il Fenerbahce Quarto ko di fila per

Basket - Eurolega 2018-2019 : il Fenerbahce batte Milano con due triple decisive di Guduric - ma Milano regge molto a lungo coi 31 di James : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano esce sconfitta, ma non travolta, dall’Ulker Sports Arena di Istanbul. Il Fenerbahce prevale per 92-85, ma è soltanto nel finale che costringe la squadra ospite a deporre le armi, per merito di 12 punti di Guduric nell’ultimo quarto, tra cui le due triple che hanno messo in cassaforte la partita. Per la squadra di Zelimir Obradovic c’è l’undicesima vittoria su dodici partite, per ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Kalinic risponde a James e Milano perde ancora. Vince il Fernarbahce 92-85 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...

Basket - Eurolega : Fenerbahce-Milano in diretta : ISTANBUL - A Milano serve l'impresa. Nella dodicesima giornata di Eurolega l'Ax fa visita al Fenerbahce di Datome e Melli, capolista del torneo con 10 vittorie e una sola sconfitta. L'Olimpia è reduce ...

Diretta Fenerbahçe Milano/ Streaming video e tv : la serie negativa dell'Olimpia - Basket Eurolega - : Diretta Fenerbahçe Milano, Streaming video e tv: sul campo della capolista di Eurolega, l'Olimpia vuole interrompere la sua serie negativa.

LIVE Fenerbahce-Milano - DIRETTA streaming Eurolega Basket : come vederla e orario d’inizio : Oggi, giovedì 13 dicembre, l’Olimpia Milano tornerà in campo per la dodicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione di Simone Pianigiani sta attraversando il primo momento di difficoltà della stagione e ha raccolto tre sconfitte nelle ultime tre partite disputate. Compito molto complicato per Mike James e compagni che questa sera saranno chiamato ad una vera e propria impresa nella trasferta in Turchia contro il Fenerbahce ...

Basket - Eurolega 2019 : Melli e Datome stelle del Fenerbahce - i due pericoli azzurri per Milano : La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata da Zelimar Obradovic, che punta a raggiungere la finale per il quarto anno consecutivo (titolo nel 2016). In questa corazzata ...

Fenerbahce-Olimpia Milano - Eurolega Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : È il giorno della sfida più complicata della stagione, almeno per il momento, per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano: la formazione di Simone Pianigiani va a sfidare il Fenerbahce all’Ulker Sports Arena di Istanbul nel dodicesimo turno dell’Eurolega 2018-2019. La sfida è carica di tutta la difficoltà che, per Milano, può esserci in questo particolare momento della stagione: capitano tutti insieme un tour de force di primo ...