Basket | Eurolega 2019 | Melli e Datome stelle del Fenerbahce | i due pericoli azzurri per

Fenerbahce-Olimpia Milano - Eurolega Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : È il giorno della sfida più complicata della stagione, almeno per il momento, per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano: la formazione di Simone Pianigiani va a sfidare il Fenerbahce all’Ulker Sports Arena di Istanbul nel dodicesimo turno dell’Eurolega 2018-2019. La sfida è carica di tutta la difficoltà che, per Milano, può esserci in questo particolare momento della stagione: capitano tutti insieme un tour de force di primo ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : il Famila Schio cerca l’impresa contro l’UMMC Ekaterinburg : Probabilmente è la partita peggiore per trovare la prima vittoria in Eurolega, ma il Famila Schio cerca e sogna l’impresa in casa contro la corazzata UMMC Ekaterinburg. La squadra russa è una formazione semplicemente stellare e sta dominando il girone con cinque vittorie, mentre le venete sono ancora ferme a zero e con la qualificazione alla fase successiva ormai compromessa. Schio è reduce dalla comodissima vittoria in campionato contro ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : la sfida quasi impossibile di Milano al Fenerbahce di Gigi Datome e Nicolò Melli : Quella che l’Olimpia Milano affronterà domani, a Istanbul contro il Fenerbahce, è una di quelle trasferte quasi impossibili per chiunque. Non è solo una questione di calendario: la formazione allenata da Zelimir Obradovic, finora, ha vinto dieci partite in Eurolega e ne ha persa una sola. Fatte queste premesse, il dodicesimo turno della formazione allenata da Simone Pianigiani si mostra in tutto il proprio grado di complessità. Ad ...

Eurolega Basket 2019 - Fenerbahce-Olimpia Milano : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Domani, giovedì 13 dicembre, l’Olimpia Milano tornerà in campo per la dodicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione di Simone Pianigiani sta attraversando il primo momento di difficoltà della stagione e dopo tre sconfitte consecutive dovrà affrontare in trasferta il Fenerbahce Istanbul. Partita complessa per Mike James e compagni, che sono ancora in zona playoff, ma dovranno ritrovare il successo per non ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano e la situazione di classifica. La strada per i quarti di finale è ancora lunga. : Pur con le ultime tre sconfitte contro Barcellona, Zalgiris Kaunas e Gran Canaria, oggi la classifica di Milano in Eurolega è all’incirca quella che ci si attendeva alla vigilia. Sei vittorie e cinque sconfitte valgono attualmente all’A|X Armani Exchange il sesto posto assieme all’Olympiacos e al già citato Barça. Bisogna dire che la campagna europea milanese è partita molto bene, con le uniche due sconfitte giunte a Milano ...

Fenerbahce-Milano - Eurolega Basket 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Dopo tre sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano cerca di tornare alla vittoria nella dodicesima giornata di Eurolega. Sarà, però, un impegno davvero difficile per la squadra di Simone Pianigiani, che vivrà la complicata trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce, una delle squadre candidate alla vittoria finale. Una formazione quella turca che presenta anche i due italiani Gigi Datome e Nicolò Melli, entrambi super protagonisti tra le ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 94-86 con Gran Canaria. Terzo ko consecutivo per l'AX : L' Olimpia Milano perde 94-86 con Gran Canaria nell'11° turno di Eurolega , incassando il Terzo ko consecutivo dopo quelli di Barcellona e Kaunas. La squadra di coach Pianigiani, ancora priva dell'...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano in crisi - arriva la terza sconfitta di fila contro Gran Canaria : terza sconfitta consecutiva e primo vero campanello d’allarme per l’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione guidata da Simone Pianigiani è caduta in casa contro gli spagnoli del Gran Canaria per 86-94. Dopo una buona partenza, Mike James e compagni hanno subito il rientro degli ospiti che sono riusciti ad allungare con un secondo quarto da 18-28 e hanno conservato il margine nella ripresa. Troppi i punti ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano sotto 63-71 a fine terzo quarto - 19 di James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano sotto 40-48 all’intervallo - varie le difficoltà : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 22-20 Milano nel primo quarto - 6 punti per Mike James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

Basket - Eurolega : Milano-Gran Canaria in diretta : Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il nostro sito o si ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : match delicatissimo in chiave play-off : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano ritrova Amedeo Della Valle per il Gran Canaria. Ancora una settimana per Nedovic : La sera Della sfida che, nell’undicesima giornata di Eurolega, l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano porta al Gran Canaria, al Mediolanum Forum di Assago, sarà contrassegnata da una notizia che, comunque vada a finire la partita, è positiva: il ritorno di Amedeo Della Valle, fermato per quasi tre settimane da un problema ad una mano. Il rientro dell’ex Reggio Emilia sarà importante in termini di profondità del roster a ...