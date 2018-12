Bari | smantellate ‘piazze’ della droga Blitz della Guardia di Finanza | 17 arresti

ilfattoquotidiano

: Droga e armi,17 arresti a Bari della Gdf. Smantellate piazze di spaccio gestite da criminali emergenti #ANSA - AnsaPuglia : Droga e armi,17 arresti a Bari della Gdf. Smantellate piazze di spaccio gestite da criminali emergenti #ANSA - Ilikepuglia : Bari, smantellate numerose piazze di spaccio in città: 19 arresti -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Trafficavano sostanze stupefacenti distribuendole ae nei comuni limitrofi. Per questo ladidel capoluogo pugliese, su disposizioneProcuraRepubblica, ha arrestato 17 persone, di cui tre condotte in carcere e 14 tenute ai domiciliari, e eseguito 2 ulteriori misure cautelari con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.L’operazione, denominata ‘Holy drug’, in corso da questa mattina all’alba, ha permesso di smantellare numerose piazze di spaccioe di individuare giovani criminali emergenti che operavano principalmente nel centro dicon alcune ramificazioni nell’interland. Le diciannove ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite nei confronti di cittadini italiani indagati per traffico di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni. Un centinaio in tutto gli uomini del ...