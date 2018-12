Badminton | Internazionali d’Italia 2018 | soltanto Judith Mair accede al tabellone

Badminton - Internazionali d’Italia 2018 : 18 azzurri in gara nei cinque tabelloni. Chi la spunterà? : Da giovedì 13 a domenica 16 si svolgeranno a Milano gli Internazionali d’Italia di Badminton: anche quest’anno la competizione nostrana è in calendario in concomitanza con le Grand Finals del World Tour, in programma a Guangzhou, in Cina, quindi non ci saranno i grandi nomi del volano nella città meneghina. Nel singolare maschile punta alla riconferma lo spagnolo Paolo Abian, che dovrà guardarsi dal brasiliano Ygor Coelho. Sorteggio ...