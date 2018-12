Avril Lavigne | dai un’occhiata alla tracklist del nuovo album “Head Above Water”

Il video ufficiale di Tell Me It’s Over - il nuovo singolo di Avril Lavigne (testo e traduzione) : Il nuovo singolo di Avril Lavigne è Tell Me It’s Over ed è stato rilasciato meno di ventiquattro ore fa insieme al video ufficiale su YouTube. Un brano che parla della fine di una relazione d’amore, della paura che si prova in quei momenti, ed è un invito ad essere forti nel momento in cui è finita ed è giusto chiudere un rapporto. Tell Me It’s Over, scritto da Avril Lavigne in collaborazione con Melissa Bel, Ryan Cabrera, Johan Carlsson e ...

Avril Lavigne : fuori ora il video della nuova canzone "Tell Me It's Over" :

Avril Lavigne torna a cantare dopo la malattia : ecco «Head above water» : ' Dio, aiutami a tenere la testa fuori dall'acqua ', e la preghiera ha ispirato il titolo del suo nuovo cd: si chiama infatti ' Head above water ' l'ultimo disco di Avril Lavigne , in uscita il ...

Avril Lavigne : "Tell Me It's Over" sarà il suo nuovo singolo : In arrivo il 12 dicembre

Avril Lavigne super sorridente con il nuovo fidanzato a passeggio per Los Angeles :

Avril Lavigne ha parlato della teoria che la vorrebbe scomparsa 15 anni fa e sostituita da un clone : No, non esiste nessuna sosia

Titolo ufficiale e data d’uscita del nuovo album di Avril Lavigne - prodotto con l’aiuto dell’ex marito Chad Kroeger : Il 2019 sarà l'anno del debutto del nuovo album di Avril Lavigne, atteso dai fan della cantautrice canadese ormai da molti anni. In un'intervista radiofonica, l'ex enfant prodige canadese ha confermato che l'album prende il Titolo dall'attuale singolo, il brano apripista Head Above Water, e ha accennato per la prima volta alla sua uscita, che avverrà nel mese di febbraio. Una decisione comprensibile quella di intitolare l'intero album come ...