' Avanti col Terzo Valico E i binari fino al porto di Genova' | Toninelli e M5s

Maiorino : lavori ciclabile Tuscolana andranno Avanti fino a conclusione : Roma – “I lavori per donare alla citta’ di Roma una pista ciclabile su via Tuscolana proseguiranno fino al termine. Le minacce ricevute dall’impresa che sta realizzando l’opera sono un fatto inaccettabile. Bene ha fatto la sindaca a Raggi a chiedere alla Polizia locale di vigilare da vicino i lavori con un presidio fisso”. “È l’ennesima riprova che finalmente c’e’ ...

Lozzi : vicinanza ad operai minacciati - ciclabile Tuscolana va Avanti : Roma – “Negli ultimi giorni gli operai e i tecnici che lavorano sul cantiere della ciclabile #Tuscolana hanno subito minacce ed ingiurie da parte di motociclisti nascosti dal casco, una modalita’ criminale che li ha convinti a sporgere denuncia presso le autorita’ competenti. A questi lavoratori va certamente vicinanza e sostegno da parte di noi tutti”. “Questo atto vile e deprecabile non servira’ a ...

Collavino : andiamo Avanti ma serve tempo : ANSA, - UDINE, 11 DIC - "Siamo all'indomani di una partita che non è facile commentare ma siamo determinati ad andare avanti perché il cambiamento richiede tempo. Siamo convinti che Nicola saprà ...

Piccoli passi in Avanti per il Huawei P8 Lite 2017 : aggiornamento 394 non così inutile? : Il Huawei P8 Lite 2017 è in procinto di compiere un nuovo passo in avanti lato software. Non possiamo far passare inosservato il via alla distribuzione di un nuovo firmware, targato 394 e immediatamente successivo a quello segnalato solo due giorni fa per l'italia, ossia il 392. Cosa hanno previsto gli sviluppatori all'interno del pacchetto? C'è da aspettarsi qualche cambiamento rilevante per il device? Una premessa doverosa: il rilascio ha ...

Piccoli passi in Avanti per il Huawei P8 LIte 2017 : aggiornamento 394 non così inutile? : Il Huawei P8 LIte 2017 è in procinto di compiere un nuovo passo in avanti lato software. Non possiamo far passare inosservato il via alla distribuzione di un nuovo firmware, targato 394 e immediatamente successivo a quello segnalato solo due giorni fa per l'italia, ossia il 392. Cosa hanno previsto gli sviluppatori all'interno del pacchetto? C'è da aspettarsi qualche cambiamento rilevante per il device? Una premessa doverosa: il rilascio ha ...

Esplosione nel cuore di Napoli : bomba carta e colpi di pistola dAvanti al garage : Alle 5 i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in vico Santi Filippo e Giacomo per l?Esplosione di una bomba carta davanti a un garage privato e di colpi d?arma da...

Tenta un furto : rom pestata dAvanti alla figlia piccola. "Mai assistito a tanta ferocia" : Una giornalista di Rai News 24, Giorgia Rombolà, ha raccontato sul suo profilo Facebook la scena a cui ha dovuto assistere impotente alle fermata della metro di San Giovanni, a Roma.Una giovane, probabilmente rom, Tenta di rubare il portafoglio a qualcuno. La acciuffano e ne nasce un parapiglia, la strattonano, la bimba che tiene per mano di circa 3 anni cade sulla banchinae sbatte sul vagone.La giornalista dice come i vigilantes siano ...

Crotone : dottoressa accoltellata dAvanti all’ospedale. Maria Carmela salvata da un marocchino : Ancora un’aggressione ad un sanitario dell’ospedale di Crotone. Questa volta a farne le spese un medico del reparto di medicina interna del San Giovanni di Dio, Maria Carmela Nuccia Calindro. La donna, intorno alle tre di questo pomeriggio, a fine turno, stava raggiungendo la sua auto nel parcheggio quando una persona armata di cacciavite le ha inferto dei fendenti. L’uomo l’ha avvicinata e poi colpita al collo accusandola di aver ...

Crotone - dottoressa aggredita a colpi di cacciavite dAvanti all'ospedale. Salvata da un ambulante : Una donna, medico dell'ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone, è stata vittima di un'aggressione nel piazzale antistante al nosocomio. La dottoressa, M.C., che presta servizio all'unità operativa complessa di Medicina dell'ospedale, aveva appena terminato il suo turno e si apprestava a lasciare il nosocomio, quando è stata avvicinata da un uomo che l'ha ferita al collo con un cacciavite. Da quanto è stato ...

Dottoressa colpita con un cacciavite dAvanti all'ospedale : salvata da un immigrato : L'aggressione è avvenuta nei pressi dell'ospedale Giovanni di Dio’ di Crotone: soltanto l'intervento di un venditore...

Gela - studentessa 17enne accoltellata dall’amica in strada dAvanti alla mamma : è gravissima : La giovane si trova ora ricoverata all'ospedale "Vittorio Emanuele" con una profonda ferita all'addome. Probabilmente verrà sottoposta ad intervento chirurgico.Continua a leggere

Cina - piccoli passi in Avanti per il PMI Caixin : Ancora un moderato incremento mensile, il secondo consecutivo dopo sei mesi in contrazione, per la manifattura cinese. A novembre il PMI manifatturiero elaborato da Caixin/Markit è salito a quota 50,2 ...

Juventus - Allegri : 'Modulo? Giochiamo col 4-3 e poi un po' di casino dAvanti' : TORINO - Una vittoria per chiudere il discorso qualificazione e magari blindare già il primo posto. Massimiliano Allegri non vuole distrazioni nella gara interna contro il Valencia già battuto 2-0 all'...

Comunali Corleone - Nicolosi : 'La buona politica blocca la contestazione - assorbe la protesta e ci proietta in Avanti' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse