Autostrade fa ricorso contro il decreto per la ricostruzione del Ponte Morandi ma non

huffingtonpost

: #PonteGenova, Autostrade verso il ricorso contro l'eslcusione dai lavori (ma senza richiesta di sospensiva)… - 24Edilizia : #PonteGenova, Autostrade verso il ricorso contro l'eslcusione dai lavori (ma senza richiesta di sospensiva)… - Rog_2 : RT @Telenord: Ponte Morandi, Autostrade farà ricorso ma senza bloccare i lavori - PgGrilli : RT @Telenord: Ponte Morandi, Autostrade farà ricorso ma senza bloccare i lavori -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) L'amministratore delegato diper l'Italia Giovanni Castellucci proporrà oggi in cda, di ricorrereilper ladeldi Genova senza chiedere la sospensiva dei lavori "per non bloccare in alcun modo laa Genova". E' quanto si apprende da fonti qualificate che confermano così l'ipotesi anticipata dal Messaggero e dal Sole 24 Ore.Le stesse fonti ricordano come l'ad abbia più volte dichiarato in questi mesi che la priorità fosse la città.Giornata decisiva per i lavori su ciò che resta die per scegliere chi ricostruirà il nuovo viadotto. Negli uffici della struttura commissariale nel cosiddetto Matitone si svolge una conferenza dei servizi per affrontare il tema della demolizione. Vi partecipano rappresentanti delle 10 aziende, della protezione civile, dei vigili del ...