Auto più sicure del 2018 | Euro NCAP incorona Mercedes-Benz | Hyundai e Lexus

Google Keep semplifica i disegni a mano aggiungendo Automaticamente più spazio : Google Keep si evolve guadagnando una piccola novità che tornerà utile a coloro a cui capita di disegnare una nota, invece che digitare del testo L'articolo Google Keep semplifica i disegni a mano aggiungendo automaticamente più spazio proviene da TuttoAndroid.

Auto - quali sono i gusti dei millennials? Ecco le scelte dei più giovani : Cosa cercano i millennials in un’Auto? Cosa sono le Auto per i millennials? E quali sono i loro gusti in merito? Come scelgono i propri acquisti? A queste domande ha voluto dare una risposta Seat, che ha condotto uno studio specificatamente sulla generazione di Automobilisti nata tra la metà degli anni Ottanta e la metà dei Novanta: una generazione nata con le musicassette e cresciuta con i cellulari, oggi diventati smartphone. Una generazione ...

Visegrad Autoritaria? Non più della Francia : "La supposta discesa dei paesi dell’Europa orientale, e in particolare della Polonia e dell’Ungheria, nella morsa dei regimi nazionalisti autoritari è stata oggetto di accese discussioni”, scrive Paul Gottfried. “Ha suscitato reazioni accese anche nei think tank repubblicani a Washington, in partico

Un tetto per Reddito e quota 100 : tagli Automatici ai sussidi e finestre più lunghe se troppe domande pensione : ROMA Due clausole di salvaguardia, due tetti automatici per tenere sotto controllo la spesa della riforma «quota 100» delle pensioni e per il Reddito di cittadinanza. È la carta...

Più libri più liberi - la presentazione di “Padrini fondatori” di Travaglio e Lillo. Segui la diretta con gli Autori : In diretta da LaNuvola la presentazione del libro “Padrini Fondatori” di Marco Lillo e Marco Travaglio, sulla sentenza sulla trattativa Stato-mafia e la nascita della Seconda Repubblica L'articolo Più libri più liberi, la presentazione di “Padrini fondatori” di Travaglio e Lillo. Segui la diretta con gli autori proviene da Il Fatto Quotidiano.

Strage discoteca - aperta un’inchiesta : “Venduti più biglietti della capienza Autorizzata” : La procura di Ancona indaga su come è stato possibile che un concerto si è trasformato in una Strage con 6 morti e 17 feriti. Si sta verificando l'utilizzo di uno spray al peperoncinoSotto accusa il numero di biglietti venduti, che sarebbero un numero superiore alla capienza autorizzata nel locale dove si esibiva il trapper Sfera Ebbasta. Un testimone a Fanpage.it: "Porte antipanico chiuse".Continua a leggere

Scala - niente Prima del Cambiamento - piuttosto come cambia la Prima : Mattarella rockstar e nell’Autoscontro del foyer il trash è in via d’estinzione : “Con Napolitano, con Ciampi. Quelli sì che erano tempi”. Il presidente Mattarella ha appena attraversato il foyer come se fosse stato appoggiato su un tapis roulant da gate di un volo internazionale e la giornalista ciondola: “Lui no, non è sentito vicino dalla gente”. Magari, gli sarà forse venuta voglia di urlarle lui, il presidente, quando dopo due minuti la Scala non gli ha ancora permesso di sedersi. Ecco: grazie, ...

Elisa Isoardi : "Sognavo di fare la maestra - ora passo più tempo coi miei Autori che con mia madre" : Intervistata da Sveva Sagramola a Geo nella rubrica Il Weekend di Geo, Elisa Isoardi approda su Rai 3 per raccontare la nuova esperienza televisiva quotidiana con La Prova del Cuoco e rivelare alcuni dettagli sulla sua infanzia, vissuta spensierata tra le cime alpine della provincia di Cuneo.Nonostante da anni alla Isoardi siano state affidate trasmissioni in onda nella settimana feriale, dal lunedì al venerdì, l'impegno con La Prova del ...

Ecotassa - modello per modello quanto costerebbero in più le Auto : La ormai già famigerata Ecotassa contenuta nella Legge fiscale, sulla quale s'è spaccato il governo e che tanto Salvini quanto Di Maio hanno promesso di rivedere in occasione del passaggio al Senato, ...

Italiani come noi - a Milano la Ztl più grande d’Italia : “Stop Auto inquinanti? Giusto - salute priorità”. “Danno per i più poveri” : Milano si prepara al varo della zona a traffico limitato più grande d’Italia, la cosiddetta Area B, che a partire dal 25 febbraio 2019 inibirà l’accesso a tutta l’area urbana ai veicoli più inquinanti. Tra i cittadini ascoltati per le strade della città prevalgono i commenti di consenso. “La priorità è la salute, è Giusto prendere provvedimenti severi contro l’inquinamento”, dichiarano in tanti. “A patto ...

L’ecotassa sulle Auto divide gli alleati Salvini : «Va tolta». M5S : «È nel contratto» La norma : per una Panda 400 euro in più Diesel - fino a quando si potrà circolare : Il vicepremier sconfessa il provvedimento votato dalla maggioranza in commissione Bilancio. Ma il M5S: «A quella norma noi teniamo tantissimo, il futuro è l’elettrico»

Ecotassa sulle Automobili : ecco perché è la cosa più giusta (per tutti) che il governo potesse fare : Oggi ci ritroviamo a dover spezzare una lancia a favore di un emendamento incluso nella manovra del governo, ovvero quello riguardante l’Ecotassa sulle automobili. Senza per questo voler smentire le posizioni con cui MeteoWeb ha fortemente stigmatizzato alcune proposte del governo che consideriamo antiscientifiche, come quelle in merito ai vaccini. Ma la manovra, con l’Ecotassa, è perfettamente in linea con le esigenze ...

Tasse - misura della Commissione Bilancio sulle Auto : fino a 1000 euro in più per una Panda : La Commissione Bilancio della Camera ha provveduto a varare un provvedimento che potrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2019, ovvero una misura bonus-malus. Per favorire l'acquisto di vetture meno inquinanti (poche o addirittura emissioni zero), potrebbe essere offerto un 'quid' come incentivo all'acquisto, mentre verrebbe tassato l'acquisto delle auto più inquinanti. Tasse, una Panda costerà fino a 1.000 € di più Con questa misura potrebbero ...

Misura della Commissione Bilancio sulle Auto : fino a 1000 euro in più per una Panda : La Commissione Bilancio della Camera ha provveduto a varare un provvedimento che potrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2019, ovvero una Misura bonus-malus. Per favorire l'acquisto di vetture meno inquinanti (poche o addirittura emissioni zero), potrebbe essere offerto un 'quid' come incentivo all'acquisto, mentre verrebbe tassato l'acquisto delle auto più inquinanti. Tasse, una Panda costerà fino a 1.000 € di più Con questa Misura potrebbero ...