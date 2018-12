ilfattoquotidiano

: Magari! I casi di bambini autistici è aumentato considerevelmente in questi ultimi anni... - aaquilas : Magari! I casi di bambini autistici è aumentato considerevelmente in questi ultimi anni... - TutteLeNotizie : Autismo, schizofrenia e disturbi bipolari, scoperte chiavi molecolari grazie al progetto… - Cascavel47 : Autismo, schizofrenia e disturbi bipolari, scoperte chiavi molecolari grazie al progetto genoma umano… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Dieci articoli pubblicati sulle riviste Science, Science Translational Medicine e Science Advances presentano il primo atlante delle cause genetiche dei più comuni disordini pischiatrici, come. Dal completamento delgenoma umano nel 2003 i ricercatori hanno scoperto alterazioni in centinaia di punti del Dna, associate a malattie psichiatriche. Ora un nuovo studio ha collegato molte di queste varianti genetiche al relativo effetto molecolare nel cervello, rivelando così nuovi meccanismi ‘chiave’ per alcune malattie. I ricercatori dell’University of California a Los Angeles, insieme ai colleghi di oltre una dozzina di centri in tutto il mondo, forniscono ora il più grande set di dati sui meccanismidel cervello, alla base diUna sorta di atlante, che fornisce una tabella di marcia per lo ...