Attentato Strasburgo | ucciso il killer | Cherif Chekatt neutralizzato dalla polizia

Attentato Strasburgo - l’attentatore è stato ucciso in un blitz della polizia : È stato ucciso in un blitz delle forze speciali Cherif Chekatt, il 29enne che martedì sera ha fatto fuoco al mercatino di Natale di Strasburgo, uccidendo tre persone e ferendone 14. L’uomo è stato individuato e fermato in rue du Lazaret, nel quartiere di Neudorf, dove aveva fatto perdere le tracce 48 ore fa dopo aver commesso l’Attentato. Aveva con sé una pistola e un coltello. Secondo una prima ricostruzione, è stato Chekatt a sparare per ...

Attentato a Strasburgo : blitz della polizia nel quartiere Neudorf - dove vive Cherif Chekatt : Una massiccia operazione di polizia è in corso nel quartiere di Neudorf, a Strasburgo, dove ha la residenza Cherif Chekatt, il presunto Attentatore del mercatino di Natale dove 3 persone sono morte e altre 16 sono state ferite. Twitter invaso da foto di gatti: così gli utenti non diffondono informazioni che potrebbero agevolare i terroristi.Continua a leggere

«Vendico i morti in Siria» : le parole del killer di Strasburgo al tassista dopo l'Attentato : Cherif Chekatt, presunto attentatore di Strasburgo, ha risparmiato il tassista con cui è fuggito dopo la sparatoria solo perché musulmano praticante. Lo ha raccontato lo...

Attentato a Strasburgo : «Le condizioni di Antonio Megalizzi sono irreversibili» : Le parole dell’europarlamentare della Lega Borghezio dopo l’incontro con la mamma del giovane in ospedale: «La donna è disperata e molto provata». Il padre della fidanzata: «È ancora in coma farmacologico»

È morta una terza persona tra quelle ferite nell’Attentato di martedì a Strasburgo : La prefettura della regione in cui si trova Strasburgo ha aggiornato il bilancio dei morti e dei feriti dell’attentato di martedì sera ai mercatini di Natale: e dice che è morta una terza persona tra quelle che erano state colpite. I feriti

Attentato di Strasburgo - Antonio Megalizzi : ultime notizie sulle condizioni del giornalista ferito - Sky TG24 - : Il giornalista radiofonico di 28 anni è in rianimazione, accanto a lui i genitori, la sorella e la fidanzata. La deputata Biancofiore: "Per il momento resiste e questo potrebbe essere un buon segno"

