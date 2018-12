Aspettando il Re film stasera in tv 13 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

(Di giovedì 13 dicembre 2018)il Re è ilin tv giovedì 132018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da Tom Tykwer ha come protagonista Tom Hanks. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVil Re: schedaregia TITOLO ORIGINALE: A Hologram for the King GENERE: Drammatico ANNO: 2016 REGIA: Tom Tykwer: Tom Hanks, Tom Skerritt, Sarita Choudhury, Sidse Babett Knudsen, Alexander Black, Dhaffer L’Abidine, Michael Baral DURATA: 98 Minutiil Re:Il cinquantenne Alan Clay (Tom Hanks), un uomo d’affari americano sull’orlo della bancarotta, dopo aver fallito in America, viene inviato dalla società informatica per la quale lavora in una fiorente città dell’Arabia Saudita. Lo scopo è quello di concludere con il re ...