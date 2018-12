Asili nido gratis | servono 23 milioni Caccia ai fondi dall' Europa o il piano salta

Ragusa - tinteggiatura Asili nido e impianto fotovoltaico : Affidamento da parte del Comune di Ragusa di lavori per opere di manutenzione. tinteggiatura interna degli asili nido e impianto fotovoltaico

Manovra - bonus per gli Asili nido sale a 1.500 euro all'anno : sale da mille a millecinquecento euro all'anno, per il triennio 2019 al 2021, il bonus per gli asili nido. Lo prevede un emendamento alla Manovra che riformula una proposta della Lega. L'importo del ...

Niente nido per i non residenti : "Esclusi pure i richiedenti Asili" : Senza residenza, nessuna possibilità di essere iscritti agli asili nido. E di riflesso, i figli dei richiedenti asilo, accolti negli alloggi a protezione sociale e nei progetti di seconda accoglienza, non potranno usufruire di questi servizi, proprio perché privi del certificato di dimora. L'ha deciso il comune di Udine nel nuovo "Regolamento per i servizi educativi per la prima infanzia", approvato in queste ore dalla maggioranza di ...

Asili nido e aiuti alle famiglie : ci sono i fondi ma non vengono utilizzati : Precarietà del lavoro, reddito basso, mancanza di strutture per l'infanzia, scarsi congedi parentali, assenza di flessibilità negli orari di lavoro. sono questi, i principali motivi che spingono ...

La Regione Lombardia approva la legge sulle telecamere negli Asili nido : Con 57 voti favorevoli e solo 16 contrari, la Regione Lombardia approva il primo provvedimento che autorizza l'installazione di telecamere all'interno degli asili nido o micronidi. Si tratta di un progetto davvero pionieristico in Italia, e la Lombardia diviene la prima Regione ad utilizzare tale strumento di sorveglianza. Spesso e volentieri raccontiamo infatti di brutti fatti di cronaca che avvengono all'interno di tali strutture di ...

Lombardia : ok alla legge a favore delle telecamere negli Asili nido : telecamere negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia: in Lombardia è legge. Il Consiglio regionale ha approvato con 57 voti favorevoli e 16 contrari il progetto di legge che punta al "benessere e ...

Lombardia : Consiglio - via libera ad installazione telecamere in Asili nido (4) : (AdnKronos) - Per manifestare la contrarietà del proprio gruppo, il capogruppo di +Europa Michele Usuelli ha presentato 100 emendamenti sottolineando come "Il mondo dei pedagogisti è contrario a questo provvedimento che mina il già fragile rapporto tra famiglie ed educatori e certo non costituisce u

Lombardia : Consiglio - via libera ad installazione telecamere in Asili nido (3) : (AdnKronos) - "La cronaca ci dice che eventuali violenze ai danni dei bambini che frequentano gli asili sono scoperte solo dopo molti mesi dalle denunce e grazie all’installazione di telecamere - ha detto Gregorio Mammì, annunciando il voto favorevole del M5Stelle -. Finanziando l’installazione dell

Lombardia : Consiglio - via libera ad installazione telecamere in Asili nido (2) : (AdnKronos) - Lo stanziamento attualmente previsto per l'installazione di telecamere a circuito chiuso è di 300mila euro per il 2019 e altrettanti per il 2020. Per quanto riguarda la formazione degli operatori sono stati erogati 150mila euro nel 2018 e la stessa cifra è prevista per il 2019. L’Aula

Lombardia : Consiglio - via libera ad installazione telecamere in Asili nido : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Via libera in Consiglio regionale della Lombardia con 57 voti a favore e 16 contrari alla legge per incentivare l’installazione di telecamere all’interno degli asili nido della Lombardia. Prevenzione e formazione gli obiettivi principali del provvedimento, che mette in

Ragusa - manutenzione ai corpi illuminanti in alcuni Asili nido : Il Comune di Ragusa stanzia oltre 4 mila euro per intervento di manutenzione di tutti i corpi illuminanti degli asilo nido Palazzello I e II e Patro

Quota 100 per gli Asili : portare i nostri bimbi tra zero e tre anni tutti al nido costerebbe meno di 5 miliardi : C'è un'altra Quota 100 di cui si potrebbe tener conto. Non riguarda i pensionati, ma i bambini più piccoli e consiste nel diritto di un posto all'asilo per ognuno di loro. È quello che chiediamo al governo in carica con la sottoscrizione di una petizione promossa da me e da Paolo Siani, deputato Dem e pediatra.No, non costerebbe tantissimo. Circa 11 miliardi costa il reddito di cittadinanza, misura definita superflua per la ...

Telecamere negli Asili nido lombardi Via libera della commissione Sanità : Via libera nella mattinata di mercoledì 7 novembre in commissione Sanità alla proposta di legge per incentivare l'installazione di Telecamere all'interno degli asili nido della lombardia. Prevenzione ...