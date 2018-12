Arbitri Serie A | il derby di Torino sarà diretto da Guida

Serie A - gli Arbitri della 16.ma giornata : il derby della Mole a Guida : La Lega Serie A ha reso noti i nominativi degli arbitri , degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la sedicesima giornata di andata del ...

Serie b - gli Arbitri : ANSA, - ROMA, 13 DIC - Le designazioni arbitrali per le partite del 16mo turno di andata del campionato di calcio di Serie B, in programma sabato 15 dicembre alle ore 15: Ascoli-Cittadella: Ghersini, ...

Pasquale Marcello Falcone esordisce in serie A tra gli Arbitri del calcio a 5 : Falcone, Professore aggregato di Economia presso l'università Unitelma Sapienza, è dal 2009 arbitro della Sezione di Foggia guidata dal Presidente Antonello Di Paola. Nel 2014, entra a far parte ...

Arbitri Serie A : le designazioni della 15a giornata : L’AIA, Associazione Italiana Arbitro ha reso noti i nominativi degli Arbitri Serie A, degli Assistenti, del IV° Ufficiali, e degli addetti al V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 15° giornata di andata del Campionato di Serie A 2018-19. Arbitri Serie A, le designazioni Massimiliano Irrati è l’arbitro designato a dirigere il big match, […] L'articolo Arbitri Serie A: le designazioni della 15a giornata proviene da Serie A ...

Serie A - gli Arbitri della quindicesima giornata : Juventus-Inter ad Irrati : Dopo un altro weekend non senza polemiche, c'era tanta attesa per le designazioni arbitrali, in particolare per l'arbitro che sarebbe stato scelto per Juventus " Inter. Non potendola dirigere né ...

Serie C - designati gli Arbitri per i recuperi di campionato : ROMA - La Lega Pro ha comunicato gli arbitri che dirigeranno i due recuperi di campionato. Martedì 4 dicembre, per il recupero della prima giornata del girone B Ternana-Rimini ci sarà Daniele Rutella ...

Serie B - gli Arbitri della 14/a giornata : ANSA, - ROMA, 29 NOV - Gli arbitri per le partite della 14ma giornata del girone di andata del campionato di calcio di Serie B, in programma sabato 1 dicembre alle 15: Palermo-Benevento, ven. 30 nov, ...

Arbitri Serie A : le designazioni della 13esima giornata : Arbitri Serie A: 13esima DI CAMPIONATO- L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie A, la numero 13. Dopo due settimane riprende il campionato, con Udinese-Roma che inaugurerà il turno di questo weekend. Ci eravamo lasciati con la Juventus corsara a San Siro, con i bianconeri capaci (pur […] L'articolo Arbitri Serie A: le designazioni della 13esima giornata proviene da ...

Serie A - gli Arbitri della tredicesima giornata : derby di Genova a Doveri : Riprende il campionato, dopo la sosta per le nazionali, con due partite delicate previste per la 13giornata di campionato. Su tutte, l'incontro tra Genoa e Sampdoria: per questa sfida il designatore ...

Claudio Gavillucci chiama 21 Arbitri di Serie A a testimoniare. Continua la battaglia contro l’Aia per la riammissione : Passato in cinque mesi da dirigere Sampdoria-Napoli (13 maggio) alle partite degli Allievi regionali (Vis Sezze-Tor Dè Cenci), senza una vera ragione. Questo è quanto sostiene l’arbitro della sezione di Latina Claudio Gavillucci, intenzionato a proseguire la sua battaglia per la riammissione in Serie A. Il fischietto italiano è infatti intenzionato a chiamare tutti i 21 arbitri della massima categoria a testimoniare di fronte al Tribunale ...

Serie A - allenatori e Arbitri : lunedì appuntamento in Lega sul tema Var : Lo stato di attuazione della Var sarà al centro di un incontro fra allenatori e arbitri in programma lunedì 19 novembre. Andrà in scena a mezzogiorno a Milano nella sede della Lega Serie A che, alla ...

Serie A - lunedì incontro tra allenatori e Arbitri sul Var : Lo stato di attuazione della Var sarà al centro di un incontro fra allenatori e arbitri in programma lunedì 19 novembre. L'articolo Serie A, lunedì incontro tra allenatori e arbitri sul Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gavillucci sfida l'AIA e chiama a testimoniare i 21 Arbitri di serie A : La battaglia di Claudio Gavillucci continua: il 39enne della sezione di Latina, dismesso la scorsa stagione dalla Can A , ha chiamato a testimoniare i 21 arbitri di serie A davanti al Tribunale ...

Serie A - gli Arbitri hanno riacceso il video : La vogliamo così, si potrebbe dire della Var, parafrasando un coro da stadio. Così presente e, di conseguenza, così incisiva nel correggere sviste ed errori. Era un anno che non si vedeva una Var così ...