Apple | nuovo campus in Texas da 1 miliardo | e 15mila posti di lavoro

Un nuovo campus Apple ad Austin - in Texas - : Il numero complessivo dei dipendenti negli USA, stando a quanto si legge sul sito ufficiale , è pari a 80.000, mentre in tutto il mondo il numero sale a 132.000 contando solo i contratti a tempo ...

Apple AirPods : in arrivo la ricarica wireless nel 2019 ed un nuovo modello nel 2020 : Le nuove cuffie AirPods avranno un’interfaccia Bluetooth aggiornata, ricarica wireless e completa resistenza all'acqua

Apple AirPods - il nuovo modello è in ritardo : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Chi sta aspettando che Apple sveli un modello di AirPods tutto nuovo può smettere di trattenere il respiro: secondo l’analista Ming-Chi Kuo la casa di Cupertino non avrebbe intenzione di rinnovare il look degli apprezzati auricolari true wireless prima del 2020. Questo però non vuol dire che non avranno un successore l’anno prossimo: secondo le previsioni formulate da Kuo consultando lo stesso giro di ...

Apple pubblica “Condividi i tuoi doni” - il nuovo spot di Natale : Come di consueto con l’avvicinarsi delle festività natalizie Apple ha pubblicato il suo spot per Natale. Lo spot di quest’anno si intitola “Condividi i tuoi doni” ed è stato realizzato per intero in computer grafica. leggi di più...

iPhone XR : il flop che Apple si merita - di nuovo - : ... il quale rimane ancora oggi il primo al mondo nella classifica dei migliori brand, senza dimenticare che si tratta della prima azienda al mondo valutata un trilione di dollari, cioè ben mille ...

Cupertino ama Parigi - il nuovo Apple Store Champs-Élysées apre il 18 novembre - : Si tratta di lezioni con gli artisti che sono stati selezionati per le decorazioni delle vetrate del negozio e sessioni di musica con Songe e Myd oltre a due spettacoli musicali. Contestualmente ...

Ecco gli accessori Apple USB-C e il nuovo caricabatterie di iPad Pro 2018 - : Adattatore da Jack audio a USB-C 1 di 5 Intanto Apple ha aggiunto anche un inedito connettore USB-C con minijack , già presente nel mondo dei telefoni Android, che viene venduto ovviamente a parte , ...

Apple - il manuale del Mac Mini mostra un nuovo Thunderbolt Display : Nell’evento tenutosi lo scorso 30 ottobre a Brooklyn, Apple, oltre i vari iPad Pro e MacBook Air, ha annunciato anche il nuovo Mac Mini, da molto tempo non aggiornato. Il nuovo Mac Mini è disponibile leggi di più...

Apple : Mac mini ritorna con un nuovo comparto hardware : Apple ha deciso di dare una svecchiata alla serie Mac mini, già annunciata durante l’evento del 30 Ottobre, di cui non si occupava dal 2015. Per quanto riguarda il design non ci sono evidenti novità se leggi di più...

Un flop il nuovo iPhone XR : Apple dà un freno ai suoi produttori : Non sono esattamente incoraggianti i dati che stanno emergendo proprio in questi giorni per quanto riguarda le vendite di un device tanto atteso come il cosiddetto iPhone XR. Il device Apple, da poco arrivato sul mercato, pare non abbia avuto l'impatto che in casa Apple si sarebbero aspettati, al punto che la mela morsicata avrebbe già dato ordine ai propri partner di bloccare subito l'aumento della mole produttiva. E questo nonostante anche qui ...

iPad Pro - il nuovo tablet di Apple appare su GeekBench e sembra essere davvero potente : Il nuovo iPad Pro, presentato solo qualche giorno fa da Apple a Brooklyn, appare sul database di GeekBench, la famosa applicazione di benchmark per processori multipiattaforma, con un sistema di punteggio che separa le prestazioni single-core leggi di più...

Apple T2 - il nuovo chip per la sicurezza dei nuovi MacBook : Apple durante l’evento di presentazione dei nuovi iPad Pro e di MacBook Air e Mac Mini, ha sottolineato l’importanza di un certo chip T2, il cui compito è quello di aumentare la sicurezza dei nostri leggi di più...

Un’anteprima dal nuovo album di Lana Del Rey - video dell’esibizione live all’evento Apple : Di sicuro per la promozione del nuovo album di Lana Del Rey la sua etichetta non sta puntando sull'effetto sorpresa. Tra i tanti snippet di brani inediti apparsi sui suoi canali social e l'esibizione della popstar all'evento Apple di martedì 30 ottobre, Norman Fucking Rockwell non sarà del tutto inedito per gli ascoltatori quando raggiungerà il mercato il prossimo anno. Quando Apple ha lanciato nuovi modelli di iPad Pro, Mac Mini e Mac Book ...

Il nuovo iPad di Apple è potente come una Xbox One S : Durante un evento Apple ha annunciato un nuovo modello di iPad Pro e, apparentemente, è incredibilmente potente. come riporta Gamespot, John Ternus di Apple ha fatto notare a un certo punto che il dispositivo è graficamente potente come Xbox One S. Il sistema vanta un nuovo chip Bionic A12X che Apple afferma di avere "una grafica 2 volte più veloce". Ha una CPU a otto core e sette GPU core."Per dirla in un altro modo, l'iPad Pro offre ...