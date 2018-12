Anziani maltrattati nel Riminese | fermi e perquisizioni

Rimini - Anziani maltrattati e picchiati in una casa di riposo : quattro arresti : anziani maltrattati e percossi quotidianamente. È quanto hanno documentato i Carabinieri attraverso un centinaio di audio-video. Tutto questo avveniva in una casa di riposo di Rimini, 'Villa Franca'. Ora quattro persone sono agli arresti domiciliari, mentre per la quinta persona il Giudice ha stabilito il divieto di avvicinamento. anziani minacciati e picchiati Dai diversi audio e video, registrati dalle telecamere nascoste dai Carabinieri, si ...