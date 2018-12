Antonio Megalizzi in coma : 'Condizioni irreversibili'. I medici : '48 ore per decidere se staccare la spina' : 'Siamo venuti con spirito cristiano e umano per portare la nostra solidarietà alla famiglia di Antonio Megalizzi . Abbiamo incontrato la mamma che ha avuto indicazioni dai medici che la situazione è ...

Antonio Megalizzi in coma non operabile : i medici decideranno se staccare la spina : Quarantotto ore per valutare le condizioni di Antonio Megalizzi e decidere se staccare la spina. Lo ha detto ai giornalisti il padre di Luana, fidanzata del reporter italiano rimasto ferito durante...

Antonio Megalizzi - ferito a Strasburgo : i medici decideranno se staccare la spina : Quarantotto ore per valutare le condizioni di Antonio Megalizzi e decidere se staccare la spina. Lo ha detto ai giornalisti il padre di Luana, fidanzata del reporter italiano rimasto ferito durante...

Antonio Megalizzi in condizioni irreversibili/ La mamma disperata 'Me l'hanno portato via' : Antonio Megalizzi in coma: condizioni gravissime per il giornalista italiano ferito a Strasburgo. Ultime notizie, la famiglia 'solo Dio lo può salvare'

Antonio Megalizzi in coma : 'Condizioni irreversibili - i medici si prendono 48 ore' : 'Siamo venuti con spirito cristiano e umano per portare la nostra solidarietà alla famiglia di Antonio Megalizzi . Abbiamo incontrato la mamma che ha avuto indicazioni dai medici che la situazione è ...

Antonio Megalizzi - la mamma : "Me l'hanno portato via - spero in un miracolo" : Le condizioni del ragazzo ferito a Strasburgo restano gravissime. Per il padre della fidanzata "sono decisive le prossime 48...

"Antonio Megalizzi è in condizioni irreversibili". La mamma : "Me lo hanno portato via" : Antonio Megalizzi "è in condizioni irreversibili, ricoverato nel reparto chirurgia d'urgenza e inoperabile". A riferirlo è l'europarlamentare della Lega Mario Borghezio che è andato con il collega Giacomo Mancini nell'ospedale di Strasburgo dove è ricoverato il giornalista italiano colpito da Cherif Chekatt, l'uomo che ha aperto il fuoco ai mercatini di Natale. "Ce l'hanno confermato la mamma e la fidanzata cui abbiamo cercato di portare ...

Antonio Megalizzi - l’appello : “Cerchiamo un luminare che lo salvi - prossime 48 ore decisive” : Il padre della fidanzata di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano gravemente ferito nell'attentato ai mercatini di Strasburgo, lancia un appello per salvare il ragazzo: "Stiamo cercando un luminare. Le prossime 48 ore sono fondamentali per la sua sopravvivenza". La risposta del primario dell'ospedale Niguarda di Milano: "Sono pronto a partire".Continua a leggere

Antonio Megalizzi - il giornalista italiano ferito a Strasburgo. Borghezio : ”Condizioni irreversibili” : Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano rimasto gravemente ferito nell’attentato di Strasburgo, è in condizioni gravi. Il ragazzo trentino, 29 anni, è stato raggiunto alla testa da un colpo di proiettile esploso da Chérif Chekatt nell’attacco dei mercati di Natale di Strasburgo, avvenuto nella serata di martedì 11 dicembre. Il bilancio è stato aggiornato dalla prefettura regione in cui si trova Strasburgo: una terza ...

Antonio Megalizzi - il giornalista ferito a Strasburgo lotta per la vita : 48 ore per decidere se staccare la spina : Quarantotto ore per valutare le condizioni di Antonio Megalizzi e decidere se staccare la spina. Lo ha detto ai giornalisti il padre di Luana, fidanzata del reporter italiano rimasto ferito durante l'...

Antonio Megalizzi - il giornalista ferito a Strasburgo lotta per la vita : 48 ore per decidere se staccare la spina : Quarantotto ore per valutare le condizioni di Antonio Megalizzi e decidere se staccare la spina. Lo ha detto ai giornalisti il padre di Luana, fidanzata del reporter italiano rimasto ferito durante l'...

Attentato a Strasburgo : «Le condizioni di Antonio Megalizzi sono irreversibili» : Le parole dell’europarlamentare della Lega Borghezio dopo l’incontro con la mamma del giovane in ospedale: «La donna è disperata e molto provata». Il padre della fidanzata: «È ancora in coma farmacologico»

Antonio Megalizzi in coma - Borghezio : 'Condizioni irreversibili - la mamma è disperata' : 'Siamo venuti con spirito cristiano e umano per portare la nostra solidarietà alla famiglia di Antonio Megalizzi . Abbiamo incontrato la mamma che ha avuto indicazioni dai medici che la situazione è ...

Attentato a Strasburgo - Borghezio : «Le condizioni di Antonio Megalizzi sono irreversibili» : Le parole dell’europarlamentare della Lega dopo l’incontro con la mamma del giovane in ospedale: «La donna è disperata e molto provata».