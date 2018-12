Anticipazioni Una Vita | puntate 17-22 dicembre | la scioccante vendetta

Una Vita Anticipazioni 13 dicembre 2018 : Ursula accusa Castora di non aver ucciso Jaime : La Dicenta ha dato ordine a Castora di liberarsi finalmente di Jaime ma il gioielliere sopravvive all'operazione.

Anticipazioni Una Vita trama puntate 17-22 dicembre 2018 : Simon Smaschera Adela! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 17 a sabato 22 dicembre 2018 : Simon scopre che Adela è una bugiarda! Diego geloso di Samuel e Blanca… Anticipazioni Una Vita : Blanca accetta di sposare Samuel pur amando Diego che rivela a Jaime di amare la cognata! Antonito ruba una preziosa collana a Rosina, mentre Arturo paga Osman per mentire su Elvira. Simon scopre che Adela è “pazza”! Un diario che apparirà come la chiave di ...

Una Vita Anticipazioni : BLANCA svela a tutti che OLGA è sua sorella gemella! : Nelle prossime settimane, a Una Vita , i telespettatori italiani cominceranno a sentir parlare di OLGA (Sara Sierra), gemella della protagonista BLANCA (Elena Gonzalez) e dunque secondogenita della perfida Ursula (Montserrat Alcoverro). Come abbiamo potuto anticipare in precedenza, la ragazza è infatti stata abbandonata dalla mamma all’età di cinque anni… Una Vita , anticipazioni : arriva OLGA DICENTA, la seconda figlia di URSULA! Dando uno ...

Anticipazioni Una Vita : Antonito Palacios deruba Rosina - Martin ha i pidocchi : Nuovo spazio dedicato a 'Una Vita ', la seguitissima soap opera iberica che cinque giorni alla settimana va in onda alle 14:10 su Canale 5. Le Anticipazioni italiane della puntate che verranno trasmesse dal 17 al 22 dicembre rivelano che Antonito Palacios commetterà un gesto estremo, mentre Martin avrà i pidocchi . Spoiler Una Vita : Antonito nei guai, Samuel regala un anello di fidanzamento a Blanca Dopo essere venuta a conoscenza della ragazza ...

Una Vita Anticipazioni 12 dicembre 2018 : Ursula minaccia Lolita : La Dicenta pungola la povera Lolita per conoscere i nomi di chi ha partecipato alla terribile notte di San Paolino, in cui Ursula è stata umiliata.

Anticipazioni Una Vita : Simon non si fida di Adela - Ursula prepara la sua vendetta : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Una Vita ” scritta da Aurora Guerra e ambientata ad Acacias 38. Negli episodi che il pubblico italiano avrà la possibilità di guardare la settimana prossima Simon Gayarre inizierà ad aprire gli occhi su Adela dato che quando l’ex religiosa scomparirà nel nulla verrà a conoscenza che la giovane ha dei problemi. Dopo aver fatto la scoperta il figlio illegittimo di Susana non darà ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 12 e giovedì 13 dicembre 2018 : anticipazioni puntata 594 di Una VITA di mercoledì 12 e giovedì 13 dicembre 2018 : Ursula ordina a Lolita di fare i nomi di chi ha organizzato insieme a lei il rogo di San Paolino, o rivelerà i suoi segreti. Antoñito estingue il debito con Arturo, ma sta per cacciarsi di nuovo nei guai; successivamente il ragazzo convince Lolita a farsi visitare da un medico piuttosto “particolare”. Victor e Maria Luisa convincono Simon a mantenere ...

Una Vita Anticipazioni 12 dicembre 2018 : La Dicenta pungola la povera Lolita per conoscere i nomi di chi ha partecipato alla terribile notte di San Paolino, in cui Ursula è stata umiliata.

Una vita - Anticipazioni dal 17 al 22 dicembre : Antoñito ruba una collana : Una vita, la fortunata soap di Aurora Guerra torna con un'altra settimana ricca di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda nella settimana dal 17 al 22 dicembre, rivelano che Antoñito si metterà nei guai e finirà per rubare una preziosa collana a Rosina pur di far fronte alle spese dei funerali di una sua cliente. Intanto, Samuel regalerà l'anello di fidanzamento a Blanca e le chiederà di sposarlo mentre Ursula darà inizio ...