Anticipazioni Nero a metà sesta e ultima puntata | Alba muore? Guerrieri in carcere

Nero a Metà Anticipazioni ultima puntata di lunedì 17 dicembre : lunedì 17 dicembre andrà in onda l'ultimo appuntamento con la fortunata Fiction Serie TV di Rai1. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni sul finale di stagione.

Nero a metà - Anticipazioni ultima puntata del 17 dicembre 2018 : Nero a metà, sesto e ultimo doppio appuntamento (Rai 1, 21.25 - 17 dicembre 2018): una puntata unica in due parti per chiudere la prima (?) stagione di questa serie poliziesca che unisce plot episodici crime e una continuing story su un cold case che riguarda il protagonista, cui si unisce un 'triangolo' affettivo tra papà Carlo, la figlia Alba e il complicato Malik. Nero a metà, anticipazioni nona puntata: Una questione in sospeso (I e II ...

Nero a metà - frizioni tra Carlo e Malik : Anticipazioni quinta puntata giovedì 13 dicembre : giovedì 13 dicembre, in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.25, va in onda il penultimo appuntamento con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz e la prima stagione di Nero a metà, la fiction poliziesca che racconta le peripezie di una coppia di poliziotti del Rione Monti etnicamente assortita: tra i casi da risolvere, gli incastri familiari e relazionali e le ovvie differenze culturali da conciliare, una serie tv che racconta una storia ...

Il finale di Nero a metà porta Carlo in carcere? Anticipazioni ultima puntata 17 dicembre : Doppio appuntamento questa settimana con Nero a metà che si avvia verso il finale di lunedì 17 dicembre e che questa sera andrà in scena su Raiuno con la penultima puntata in cui le cose per Carlo non si metteranno poi così bene. Cosa succederà e come andrà a finire per lui adesso che sono iniziate le indagini? Nel penultimo appuntamento con Claudio Amendola e con Nero a metà Carlo potrebbe finire dietro le sbarre proprio per via ...

Nero a Metà sesta e ultima puntata : trama e Anticipazioni 17 dicembre 2018 : Nero A Metà QUINTA puntata. La fiction con Claudio Amendola torna lunedì 17 dicembre con la sesta e ultima puntata di questa prima stagione su Rai 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Nero a Metà sesta e ultima puntata: trama e anticipazioni 17 dicembre 2018 Nero a Metà ultima puntata – episodio 11 Una questione in sospeso parte 1. Alba insieme alla squadra scoprono la ...

Nero a metà/ Anticipazioni puntata 13 dicembre : Carlo e Cristina vicini - scelta difficile per Malik : Nero a metà, Anticipazioni puntata 13 dicembre: una scelta difficile per Malik mentre Carlo Guerrieri si riavvicina a Cristina.

Anticipazioni Nero a metà sesta e ultima puntata : Carlo viene arrestato - Alba in pericolo : Prosegue l'appuntamento in prima serata su Raiuno con la fiction Nero a metà che vede protagonista l'attore Claudio Amendola, tornato in grande stile sugli schermi della televisione di Stato con questo prodotto che sta ottenendo un successo a dir poco clamoroso di spettatori. Dopo la quinta puntata trasmessa eccezionalmente di giovedì sera, ecco che la sesta e ultima puntata di questa prima serie tornerà ad andare in onda di lunedì: ...

Nero a metà – Quinta puntata di giovedì 13 dicembre 2018 – Trama e Anticipazioni. : Claudio Amendola è il protagonista del lunedì sera di Raiuno con la nuova fiction articolata in sei puntate, Nero a metà. La fiction racconta la storia di Carlo Guerrieri, un personaggio che unisce la grinta stropicciata e dolente dei detective d’altri tempi con le contraddizioni comiche e drammatiche degli italiani di oggi. Stasera, eccezionalmente di […] L'articolo Nero a metà – Quinta puntata di giovedì 13 dicembre 2018 – Trama e ...

Anticipazioni episodi 9 e 10 di Nero a metà : il riavvicinamento di Carlo e Cristina : Prosegue senza sosta il cammino della serie televisiva, "Nero a metà" verso il suo gran finale. Giovedì 13 dicembre infatti andrà in onda su Rai 1 la quinta puntata della fiction poliziesca con Claudio Amendola, dove l'ispettore Guerrieri dovrà affrontare al fianco di Malik due difficilissime indagini legate all'omicidio di un uomo brutalmente torturato ed ucciso, e al ritrovamento del corpo senza vita del rampollo di una famiglia agiata romana. ...

Nero a metà - Claudio Amendola indaga sulla morte di un rapper Anticipazioni : Tra indagini sempre più complesse e i problemi di una vita privata complessa si sviluppa il nuovo appuntamento di Nero a metà che vede l’ispettore Carlo Guerrieri, ossia uno sdrucito Claudio Amendola, alle prese prima con la morte di un rapper e poi con una famiglia tranquilla. Ma l’attenzione dei fan è tutta rivolta alle vicende di Alba Guerrieri (interpretata da Rosa Diletta Rossi). Nero a metà, anticipazioni episodio 7 Nel primo ...

Nero a Metà : Anticipazioni quinta puntata di giovedì 13 dicembre 2018 : Nero a Metà - Claudia Amendola, Rosa Diletta Rossi e Miguel Gobbo Diaz Rai 1 dedicherà sei prime serate alla nuova fiction Nero a Metà, diretta da Marco Pontecorvo per Cattleya e Rai Fiction. Ma, fatta eccezione per la prima, ogni serata sarà suddivisa in due episodi da 50 minuti circa ciascuno, che parallelamente racconteranno un singolo caso poliziesco e porteranno avanti la linea orizzontale della serie, quella che ruota attorno ai legami tra ...

Nero a metà/ Anticipazioni puntata 10 dicembre - video : Alba torna a vivere con Carlo e... : Nero a metà, Anticipazioni puntata 10 dicembre: nuovi casi per Carlo e Malik alle prese con la morte di una rapper e di un uomo ucciso in una gioielleria.