Allerta Meteo Emilia-Romagna | criticità “gialla” per neve

Allerta Meteo Veneto : arriva il freddo - stato di attenzione per neve e gelate : Il primo, vero freddo invernale sta per arrivare in Veneto. Sulla base delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve e gelate su tutto il territorio, a partire dalle ore 8.00 di domani, giovedì 13 dicembre, fino alle ore 10.00 di sabato 15 dicembre. Le previsioni elaborate dall’Arpav indicano tra giovedì e venerdì modeste nevicate ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per neve da domani sera : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per neve valida dalle 18 fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 12 dicembre, nelle zone settentrionali delle province di Firenze, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Prato. Dalla sera di domani è in arrivo in Toscana un graduale peggioramento con possibili isolati temporali sulle isole dell’Arcipelago e lungo la costa maremmana e ...

Allerta Meteo : Personale Ata - sono ferie se le scuole chiudono? : Sta capitando molto spesso che, a causa del maltempo, venga diramata un’Allerta meteo dalla Protezione Civile. A seconda della gravità della situazione, i Sindaci possono decidere di tenere aperte le scuole se l’Allerta è arancione o sono obbligati a chiuderle se il livello dell’Allerta sale a rosso. In molti, docenti e Personale, si domandano se questi casi possano o meno rientrare in quelli definiti “particolari” e quindi non incidere su ferie ...

Allerta Meteo - vento e burrasca pronti a colpire il paese. La situazione : La Protezione Civile ha emesso un’Allerta meteo per varie regioni d’Italia. Replichiamo il comunicato stampa che evidenzia la previsione di forti venti che interesseranno quasi tutte le regioni.Come annunciamo anche noi da giorni, oggi soffieranno forti venti settentrionali che in alcune aree potranno superare i 100 km/h di raffica. Una intensa circolazione di origine atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo orientale, ...

Vento e mareggiata in Toscana : Allerta meteo : Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale della Toscana ha annunciato per oggi in tutta la regione un'allerta meteo con codice giallo.

Sardegna - nuova Allerta Meteo : le raffiche di Maestrale hanno toccato i 100 km/h : La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse in Sardegna e prorogato per tutta la giornata di lunedì 10 dicembre quello già in vigore fino ad oggi. Le raffiche di Maestrale, che sferza fino a cento chilometri orari, stanno colpendo l’intera Isola ma in particolare le zone costiere e quelle in prossimità di rilievi, con rinforzi sino a burrasca. Sulle coste potrebbero verificarsi ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per vento forte e mareggiate : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di condizioni Meteo avverse valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 di domani. Nel corso della giornata la ventilazione sarà forte da nord-ovest su vaste parti della regione, particolarmente interessate le zone costiere e quelle in prossimità dei rilievi. Rinforzi fino a burrasca o burrasca forte riguarderanno i settori settentrionali e ...

Allerta Meteo su Napoli - de Magistris chiude la villa comunale e tutti i parchi : Dopo l'avviso di Allerta emanato dalla Protezione civile della Regione Campania, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha disposto la chiusura precauzionale dei parchi cittadini.

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un "avviso di Allerta" valevole a partire dalle ore 10 di domani 9 dicembre e fino alle ore 8 di lunedì 10. Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l'Allerta prevede tra l'altro vento forte per cui il Servizio del Comune "verde della città" ha disposto la chiusura precauzionale dei parchi cittadini.

Allerta Meteo Toscana : previsti “fenomeni che potranno essere pericolosi per l’incolumità delle persone” : Mareggiate e vento forte sulla costa Toscana, con particolare intensità in provincia di Pisa e Livorno e sulle isole dell’Arcipelago. E’ quanto prevede l’Allerta regionale per il Maltempo in Toscana emesso dalla Protezione civile regionale, delle 8.00 alle 20.00 di domani, domenica 9 dicembre, con codice giallo e arancione. In particolare, per le mareggiate sono previsti “fenomeni che potranno essere pericolosi per ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : “venti di burrasca in tutt’Italia - forti mareggiate” : Allerta Meteo – Una intensa circolazione di origine atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo orientale, determinando su quasi tutto il territorio italiano un deciso rinforzo dei venti a tutte le quote. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...

Toscana : Allerta Meteo Arancione per Vento e Mareggiate : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso il seguente avviso di criticità, indicante un’Allerta Meteo Arancione per Vento e Mareggiate. Toscana Allerta Vento Domenica 9 Dicembre Nella giornata di oggi, Sabato, Vento forte di Maestrale su Arcipelago e costa e sui crinali appenninici in provincia di Ms e Lu. Domani, dalle prime ore della notte graduale aumento dei venti da ovest (Ponente) fino a Vento forte o molto forte ...